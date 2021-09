"Cagna?". La risposta della Meloni zittisce chi la insulta

I pentastellati ancora non hanno recepito il nuovo corso imposto dal loro leader Giuseppe Conte e così, fedeli all'impronta originaria, non lesinano epiteti e appellativi volgari ai loro avversari politici. L'ex premier ha un gran da fare, vestendo i panni della balia impegnata a gestire i suoi discoli pargoli, ma i risultati sono alquanto deludenti, finora. Lo dimostra il bassissimo insulto " cagna " rivolto a Giorgia Meloni pochi giorni fa, che ha costretto Giuseppe Conte a scusarsi pubblicamente con il leader di Fratelli d'Italia. Un vizio, quello dei 5 Stelle, non facile da eradicare. Ma Giorgia Meloni tira dritto e dai social dà una sonora lezione a chi la insulta.

" Qualche giorno fa un esponente politico mi ha definito 'cagna' pensando di offendermi. I cani sono intelligenti, leali e combattono per difendere ciò che amano. Usare i cani come offesa, qualifica il valore di chi lo fa ", ha scritto Giorgia Meloni a corredo di una foto che la vede ritratta con una docile cucciola di nome Rosetta, comodamente adagiata tra le braccia della leader di Fratelli d'Italia. Parole che arrivano a qualche giorno dalla polemica ma che sono sempre attuali, soprattutto nel mezzo di una campagna elettorale che sta arroventando il clima politico, soggetto a pericolose derive.

L'offesa a Giorgia Meloni, per altro, è arrivata poche ore dopo che la leader di Fratelli d'Italia era stata accusata di essere " volgare " da parte Giuseppe Conte, " solo per aver definito 'metadone di Stato' il reddito di cittadinanza ". Parole che arrivano dopo l'appello fatto dallo stesso presidente del Movimento 5 Stelle a " dismettere i toni aggressivi. Anche le parole fanno male, non meno delle azioni ".