L'Olanda fa ricco l'Oltrepò Pavese con il set del reality più seguito

Un'altra storia di export turistico arriva dal Pavese, più precisamente Mornico Losana, comune di poco più di 700 anime diventato protagonista di uno dei reality più seguiti in Olanda, "Chateau Meiland". Dopo il quotidiano britannico The Guardian, che ha indicato la zona dell'Oltrepò pavese come il nuovo Chianti, ora tocca anche a questo paesino. Nelle prime stagioni i protagonisti dello show olandese hanno trasformato un castello francese in un bed and breakfast; nell'ultima il programma si è spostato invece in Italia, nel paesino dell'Oltrepò dove la famiglia ha acquistato e sta ristrutturando un edificio settecentesco. Una scelta che l'assessore lombardo al turismo Barbara Mazzali ha apprezzato riconoscendo la "strategia ben costruita e lungimirante del Comune". "La sindaca Ilaria Rosati ha dimostrato cosa significa amministrare con visione, stringendo rapporti internazionali, aprendo il borgo al turismo olandese grazie a un glamping (campeggio di lusso, ndr) innovativo - ha aggiunto - e creando i presupposti per attirare interesse mediatico e investimenti reali. È un caso di studio che dimostra come i piccoli comuni possano diventare motori di cambiamento". Il glamping, nato dall'intuizione di una coppia olandese, è stato il primo tassello. Oggi a Mornico si registra un vero fenomeno immobiliare: 17 abitazioni acquistate da cittadini stranieri negli ultimi quattro anni, sei solo tra il 2024 e il 2025.

Olandesi, britannici e ora anche scozzesi stanno scegliendo di investire nel borgo, attratti da autenticità, bellezza paesaggistica e qualità della vita. "Abbiamo famiglie che si trasferiscono, negozi che riaprono, artigiani coinvolti direttamente nella filiera del cambiamento", ha spiegato la sindaca.