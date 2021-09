Londra decide: niente sieri ai 12-15enni

Nonostante gli oltre 42mila nuovi contagi giornalieri, la Gran Bretagna frena sui vaccini agli under 16. Il comitato medico-scientifico di consulenti indipendenti del governo britannico si è rifiutato di dare il via libera all'immunizzazione dei bambini sani di età compresa tra 12 e 15 anni. Potranno essere vaccinati solo i circa 200mila ragazzi considerati vulnerabili a causa di problemi di salute pregressi, per i quali contrarre il virus potrebbe essere rischioso. Il responso è arrivato dal Joint Committee on Vaccination and Immunization, il comitato consultivo di esperti indipendenti che fornisce consulenza ai dipartimenti sanitari del Regno Unito, chiamato ad analizzare i programmi di vaccinazione e la sicurezza dei vaccini. Il parere è stato formulato in base al fatto che i giovanissimi corrono dei rischi molto bassi in caso di contagio. Anche se è stato preso in considerazione il pericolo, seppur ridotto, di miocardite nei bambini che ricevono la dose, per gli esperti non vale la pena avviare una campagna vaccinale perché i benefici sarebbero comunque marginali. Nonostante il parere negativo il comitato ha lasciato aperto uno spiraglio: se il governo deciderà comunque di andare avanti con la vaccinazione, nel caso ad esempio il numero di contagi dovesse aumentare al punto da creare problemi all'andamento dell'anno scolastico, allora potrà farlo. La decisione è arrivata a una settimana di distanza dall'annuncio del Dipartimento per la salute e l'assistenza sociale che aveva invece confermato i preparativi per assicurare che il sistema sanitario fosse pronto a vaccinare tutti i giovani dai 12 ai 15 anni.