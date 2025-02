Giù Grenfell Tower. Esplode la rabbia

Ascolta ora 00:00 00:00

Demolire la Grenfell Tower di Londra, il condominio di 24 piani nel cui incendio nel 2017 morirono 72 persone fra cui la coppia di italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi. È il progetto del governo britannico che sta ricevendo dure critiche da alcuni parenti delle vittime. Prima dell'annuncio formale, atteso per oggi, la vice premier Angela Rayner ha incontrato mercoledì i parenti delle vittime, i sopravvissuti e il gruppo Grenfell United, che rappresenta alcuni dei sopravvissuti e secondo il quale la voce di chi è rimasto è stata ignorata. «Angela Rayner non è riuscita a motivare la sua decisione di demolire la torre» e «si è rifiutata di confermare quanti familiari a lutto e quanti sopravvissuti sono stati consultati nel corso della recente e breve consultazione di 4 settimane», ha affermato il gruppo.

I resti dell'edificio incombono sul quartiere di North Kensington, nella zona ovest di Londra, ricordando costantemente le vite perse nell'incendio che sventrò la torre nelle prime ore del 14 giugno 2017. Mentre alcuni sopravvissuti vedono i resti del palazzo come un memoriale, altri sostengono che la riqualificazione del sito aiuterebbe la comunità a guarire. I funzionari del governo hanno rifiutato di discutere la loro decisione prima dell'annuncio pubblico. In precedenza il governo aveva dichiarato che il sito di Grenfell sarebbe rimasto invariato almeno fino all'ottavo anniversario del disastro, che ricorrerà a giugno prossimo. Un'inchiesta pubblica sul disastro ha concluso che decenni di mancanze da parte del governo, delle autorità di regolamentazione e dell'industria hanno trasformato il condominio in una «trappola mortale».

L'indagine non ha individuato una «singola causa» della tragedia, ma ha affermato che una combinazione di società disoneste, autorità di regolamentazione deboli e autorità governative compiacenti ha portato a ricoprire l'edificio con rivestimenti combustibili che hanno trasformato un piccolo incendio di un frigorifero nell'incendio con più vittime sul suolo britannico dalla Seconda guerra mondiale.