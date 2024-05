L'opposizione cavalca Genova: "Questione morale"

La sinistra festeggia le manette. Gli arresti in Liguria, tra cui quello del governatore Giovanni Toti, danno una «svolta» alla campagna elettorale per le Europee mettendola sui binari del giustizialismo. È il terreno sul quale Fratoianni, Bonelli e il Pd si scatenano. Idem il leader 5S Giuseppe Conte (nella foto) che fa lo scandalizzato e grida: «Ferita grandissima alla democrazia che solleva una questione morale nazionale». La sinistra punta a usare il caso Liguria per invertire i sondaggi e recuperare voti negli ultimi 20 giorni della campagna elettorale. I primi a cavalcare la notizia dell'inchiesta sono Angelo Bonelli e lady Fratoianni. Proprio i due, che non si sono accorti di Soumahoro, chiedono subito le dimissioni di Toti. «Il quadro è gravissimo e ipotizza inquietanti collegamenti tra la Regione Liguria e la mafia, con un coinvolgimento diretto del capo di gabinetto del presidente Toti. Chiederò quindi un immediato approfondimento della questione in commissione Antimafia. È evidente che in presenza di indagini di così ampia portata, con numerosi e diversi reati ipotizzati, tra cui lo scambio di favori, denari e agevolazioni tra il governo regionale, imprese private e organizzazioni criminali, l'unica prospettiva accettabile è quella delle dimissioni di Toti e della convocazione di nuove elezioni», attacca Elisabetta Piccolotti. Il socio, Bonelli, va in scia: «È necessario che si vada rapidamente a nuove elezioni. Solo nuove elezioni possono portare chiarezza politica» rincara il leader dei Verdi.

L'ex ministro Andrea Orlando è un ligure e non si tira indietro al tiro al bersaglio contro il governatore Toti: «Non sorprende che ci fossero promiscuità, un dato da noi già denunciato. Ora bisogna evitare che questo quadro grave pregiudichi gli interessi della Regione e gli investimenti che la riguardano. È necessario evitare che la situazione vada allo sbando e la considerazione da esprimere, al di là di profili penali, è che c'è la necessità di avviare un forte processo di rigenerazione nell'interesse della regione e dei liguri». Un altro dem, Brando Benifei, in corsa per un seggio a Bruxelles, si tuffa sul piatto forcaiolo: «In attesa di ulteriori informazioni, quello che raccontano i giornali e le comunicazioni della procura è un inquietante e diffuso sistema di corruzione da Genova a La Spezia, con favori, tangenti e rapporti con clan mafiosi. Serve fare chiarezza al più presto per il bene della nostra Regione e dei liguri. Il quadro che emerge suscita profonda preoccupazione». Il Pd Liguria invoca elezioni subito. E il compagno Fratoianni si infila: «Credo che Toti debba dimettersi e che vada restituita la parola ai cittadini della Liguria». Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella perde ogni richiamo garantista e chiede il voto anticipato. «È scoppiato un sistema di potere», annuncia baldanzoso Ferruccio Sansa, principale sfidante di Toti alle ultime regionali. E ora sul Liguria-gate spunta un retroscena raccontato dal giornalista di Linea Notte Maurizio Mannoni: «Nel 2020 ero tra i possibili candidati» governatori in lizza. Mi parlarono di un sistema Liguria che sconsigliava di tentare l'avventura, un sistema molto forte e contro il quale sarei andato a sbattere. Poi si candidò il collega Ferruccio Sansa», dice a Un Giorno da Pecora.

Tutti sul carro giustizialista.