L'ormeggio perfetto? Il segreto in sei telecamere

Innovazione tecnologica al servizio di chi naviga. E quindi più sicurezza, maggior comodità nell'utilizzo delle strumentazioni di bordo.

Il lupo di mare odierno ha tutte le possibilità per vivere l'esperienza nautica nel totale comfort, grazie a soluzioni hi-tech che aiutano e non poco l'armatore. Garmin, società leader mondiale nella navigazione satellitare, da anni lavora proprio in questa direzione ed è infatti alla costante ricerca di tecnologie avanzate da mettere al servizio della nautica da diporto e dello yachting. Integrazione, pulizia della plancia ed usabilità dei comandi sono ormai una costante per il brand americano, che di recente ha anche mostrato ad appassionati e armatori l'utilizzo del proprio innovativo sistema «Surround View», studiato per agevolare le manovre e l'ormeggio dell'imbarcazione attraverso sei telecamere installate a filo sullo scafo. Con la suddetta apparecchiatura, l'armatore visualizza rapidamente e, a 360 gradi, tutto ciò che si trova intorno alla propria imbarcazione. L'occasione per testare dal vivo il sistema è stata l'evento «Rendez-V Marine», del quale Garmin è stato protagonista in Versilia dal 14 al 16 luglio scorsi.

Accomunati dalla passione per il mare, Garmin e V Marine si sono dati appuntamento per una tre giorni ricca di iniziative che ha rinnovato l'ormai solida sinergia tra il colosso statunitense della tecnologia e V Marine, Dealer di primo piano di Azimut Yachts e Pirelli Speedboats. Espressione di questo sodalizio è la possibilità di avere in plancia un pacchetto hi-tech completo, con tutto ciò che si desidera in un unico display di immediata consultazione: strumenti per la navigazione, gestione e controllo dell'audio di bordo, cartografia ricca di dettagli e gestione delle utenze di bordo attraverso la domotica. Il P50 di Pirelli, l'ammiraglia della gamma «Walkarounds» di Tecnorib, è per l'appunto un esempio di maxi rib in cui le prestazioni elevate, l'innovazione e il design si coniugano con la tecnologia firmata Garmin.

Al recente evento svoltosi tra Viareggio e Forte dei Marmi (in passato la kermesse aveva toccato località come Portovenere, Portofino, Montecarlo, Portoferraio e Saint Tropez), il gruppo statunitense ha poi dimostrato agli appassionati tutte le sfaccettature del proprio dna, che spazia dalla nautica allo sport, passando per il ciclismo. Il brand ha infatti accompagnato i partecipanti in una pedalata ad alto tasso tecnologico alla scoperta delle bellezze della Versilia. A guidare l'esperienza, il campione di ciclismo su strada Alessandro Ballan, già vincitore del Giro delle Fiandre nel 2007.