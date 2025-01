Los Angeles, venti di fuoco. "I roghi peggioreranno"

Ascolta ora 00:00 00:00

La tregua è già terminata. I venti di Santa Ana sono tornati a soffiare «pericolosi e forti» con raffiche da 80 km all'ora su parte delle contee di Los Angeles e Ventura, e un altro fronte ancora più violento secondo gli esperti del National Weather Service è atteso da oggi a mercoledì. Le autorità temono che le condizioni meteo alimentino ancora le fiamme nei giorni a venire, mentre il bilancio delle vittime degli incendi che hanno ridotto in cenere interi quartieri è salito a 16 morti.

Nonostante gli enormi sforzi, tra cui sortite di precisione delle squadre aeree, il Palisades fire è stato contenuto all'11 per cento ma ha continuato a crescere, diffondendosi a est verso le collezioni d'arte del museo Getty Center e a nord verso la San Fernando Valley, un'area densamente popolata. «Le persone devono sapere che la situazione è ancora pericolosa», avverte il capo della Federal Emergency Management Agency (Fema, la protezione civile americana) Deanne Criswell. Secondo gli analisti, con 12mila strutture già distrutte, le perdite assicurate che le compagnie dovranno rimborsare potrebbero raggiungere i 20 miliardi di dollari, rendendolo potenzialmente il disastro più costoso nella storia della California. L'incendio che costerà di più sarà quello di Palisades, secondo le stime di Jp Morgan, una zona benestante dove il costo medio di una casa è di circa 3 milioni di dollari e i proprietari pagano fino a 40mila dollari all'anno per la copertura.

Peraltro, è emerso che per chi le polizze più costose, le assicurazioni si servono di aziende private, come Wildfire Defense Systems, per proteggere le ville dei clienti prima dell'arrivo degli incendi. Queste imprese applicano gel protettivi, rimuovono materiali infiammabili, puliscono le grondaie e utilizzano sistemi di irrigazione per ridurre il rischio di danni. Wds, ad esempio, lavora esclusivamente con le assicurazioni, fornendo servizi pre-incendio e intervenendo anche dopo per spegnere eventuali fuochi residui e valutare i rischi. I cittadini più benestanti possono ricorrere persino a degli idranti privati che si possono installare per una cifra intorno ai 100mila dollari più una tassa da 35mila dollari per avere l'accesso all'acqua. Le autorità di Los Angeles continuano poi a combattere i saccheggi: due persone sono state arrestate vicino alla casa evacuata di Kamala Harris nel quartiere di Brentwood per la violazione del coprifuoco dopo che la polizia ha ricevuto la segnalazione di un tentativo di intrusione, ma gli agenti non sono riusciti a trovare prove che corroborassero la loro presenza nella residenza della vice presidente.

Intanto Donald Trump torna ad accusare i funzionari della California di incompetenza nella gestione della crisi. «Gli incendi stanno ancora imperversando a Los Angeles. I politici incompetenti non hanno idea di come spegnerli - afferma il presidente eletto su Truth - Questa è una delle peggiori catastrofi nella storia del nostro Paese.

Semplicemente non riescono a spegnere gli incendi. Cosa c'è che non va in loro?». Anche nei giorni scorsi Trump ha lanciato una serie di accuse contro il governatore democratico Gavin Newsom, il quale da parte sua lo ha invitato a visitare la città.