Lucarelli choc: "Meloni offesa? Lei fa peggio, la sua propaganda pascola sull'odio"

Offese, insulti, minacce e provocazioni: Giorgia Meloni è finita nuovamente nel mirino della sinistra. " Una rana dalla bocca larga? Una vacca? Una scrofa? Cosa devo dire? Cosa devo dire per stigmatizzare il livello di ignoranza e presunzione? ", sono state le vergognose parole usate dal professor Giovanni Gozzini. Ma se le dichiarazioni dello storico e docente all'Università di Siena sono state condannate addirittura dall'Anpi, c'è chi non ha perso tempo per scrivere un lungo post su Facebook per rincarare la dose e non esprimere solidarietà verso la leader di Fratelli d'Italia. È il caso di Selvaggia Lucarelli, che ha portato una serie di argomentazioni a sostegno della sua tesi.

Innanzitutto ha sottolineato che la solidarietà è un concetto profondo a differenza dell'insulto e dell'odio: " Il linguaggio più subdolamente aggressivo è quello utilizzato per far leva sulle emozioni, sulle paure, sull’ignoranza e sull’identificazione del nemico in chi è fragile e diverso. Quello utilizzato costantemente da Giorgia Meloni per la sua propaganda politica, quello masticato e vomitato da buona parte del suo elettorato sui social e fuori dai social ". Non ha esitato a esplicitare il suo ragionamento: se la Meloni - considerata leader di un partito e donna di potere " spalleggiata da orde di sostenitori incarogniti e feroci che insultano a loro volta chiunque sia 'il nemico' " - ha bisogna di solidarietà, allora bisognerebbe ricordarle l'atteggiamento " che lei riserva a migranti e comunità Lgbt ".

Lucarelli all'attacco

Ma non è finita qui. La giornalista e scrittrice come giudica il comportamento adottato da Gozzini? Beh, lo reputa " ben più moderato di quello modellato da anni di sua propaganda che pascola sui terreni fertili dell’odio. Propaganda basata sull’odio la cui potenza persuasiva è ben chiara alla Meloni ". E ha avuto da ridire anche sulla telefonata del capo dello Stato Sergio Mattarella alla presidente di Fdi per esprimerle personalmente la sua vicinanza in seguito agli insulti ricevuti: " Chissà se Mattarella telefona anche ai gay pestati o agli stranieri discriminati da chi si abbevera a queste fonti ".