L'Ue paga e non conta

A Vladimir Putin non si può rimproverare un difetto: l'assenza di chiarezza. Lo Zar tra un colloquio e l'altro ha un solo obiettivo: chiedere a Trump di scegliere tra La Russia e l'Europa, dividere il destino degli Stati Uniti da quello dell'Occidente collettivo. Il minuetto che sta ballando con The Donald mira ad allargare la distanza tra le due sponde dell'Atlantico e a terremotare la Nato. Putin pretende dal profeta del Make America Great Again, dal leader del sovranismo mondiale di abbandonare le alleanze storiche e i valori di libertà e di democrazia su cui sono state costruite per entrare nel nuovo Ordine Mondiale che non ha le stesse sensibilità. Solo che gli Stati Uniti sono diventati grandi anche grazie alle alleanze che hanno messo in piedi: l'epica del sogno americano ne è il risultato.

Anche ora, nei fatti, per risolvere la crisi Ucraina Washington punta su quella solidarietà. Chi deve pagare le armi per sostenere Kiev? Chi deve sobbarcarsi i costi del gas americano per fare a meno di quello russo? Chi deve assicurare il sostegno militare per garantire la sicurezza dell'Ucraina? Chi deve finanziare la ricostruzione del paese? La risposta di Trump è sempre la stessa: l'Europa.

Con un paradosso specie nella sua logica di businessman: chi deve pagare non è ammesso ai colloqui con Mosca che riguardano il suo futuro. Un paradosso allucinante. La principale responsabile di questa follia non è The Donald e neppure lo Zar, ma l'Europa stessa e le sue divisioni. Quando la sinistra europea o i sovranismi nostrani lamentano l'assenza di peso della Ue fotografano innanzitutto il loro anacronismo e la loro miopia. Anche i ciechi hanno capito che oggi conti per la tua forza militare. È un mondo che non ci piace, ma è il mondo in cui viviamo.

Per cui l'iperpacifismo e certa retorica finiscono per minare l'autorevolezza dell'Unione e la sua influenza. Soprattutto rischiano di condannare l'Europa al destino peggiore, quello dell'Italia divisa in staterelli del '500-'800: terreno inerme di scorribanda e di saccheggio delle altre potenze.