L'Ue stanga Meta maxi-multa da 798 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

La Commissione Ue ha multato Meta (il gruppo che possiede Facebook, WhatsApp e Instagram) per 797,7 milioni per aver violato le norme Antitrust legando il suo servizio di annunci online Facebook Marketplace al suo social network personale Facebook e imponendo condizioni commerciali inique ai concorrenti. Meta «ha abusato della sua posizione dominante nei mercati dei servizi di social network personali e della pubblicità online su piattaforme di social media», ha detto la vicepresidente della Commissione e commissario Antitrust, Margrethe Vestager e «deve ora porre fine a questo comportamento». Secondo Bruxelles, il big di Mark Zuckerberg ha così favorito il proprio servizio Facebook Marketplace, ottenendo vantaggi che gli altri fornitori di servizi di annunci online non potevano eguagliare, un comportamento «illegale» per le norme Ue. Con il collegamento di Facebook Marketplace al social network tutti gli utenti di Facebook hanno automaticamente accesso e vengono regolarmente esposti anche al Marketplace. Ai concorrenti, pertanto, potrebbero essere precluse delle opportunità «poiché il collegamento dà a Facebook un vantaggio di distribuzione sostanziale». L'Ue ha evidenziato l'imposizione di condizioni commerciali inique ad altri fornitori di servizi pubblicitari su Facebook e Instagram a esclusivo vantaggio del Marketplace.

Meta ha detto che farà ricorso contro la decisione perché «ignora la realtà del

fiorente mercato europeo dei servizi di annunci online e mette al riparo le grandi aziende già presenti da un nuovo operatore, Facebook Marketplace, che soddisfa la domanda dei consumatori in modo innovativo e conveniente».