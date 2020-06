"A luglio può venire giù tutto" E adesso Conte trema davvero

Una passerella in occasione degli Stati generali prima del tracollo: Giuseppe Conte fa bene a godersi quelli che potrebbero essere i suoi ultimi momenti di gloria alla guida del governo, visto che la sua stabilità è sempre più precaria. Il timore è dettato da una possibile crisi che potrebbe abbatterlo definitivamente dal punto di vista politico. Anche se in realtà avrebbe un piano B: non a caso starebbe lavorando a un proprio partito. Eppure lo stesso avvocato nella giornata di ieri ha smentito tale ipotesi, ricordando a tutti che ha già un altro lavoro: " Se domani tornerò alla mia occupazione, sarò soddisfatto ".

Giustamente pensa al presente: i prossimi giorni saranno roventi. Rischia di ritrovarsi nel mezzo di una tempesta incandescente tra liti, frecciatine e ultimatum. Come se non bastasse, alle divergenze tra Movimento 5 Stelle e gli altri partiti della maggioranza sui temi cruciali (dal fondo salva-Stati alla revoca delle concessioni autostradali, passando per i decreti Sicurezza) si aggiunge anche lo scenario di una scissione all'interno del mondo pentastellato. Ed è proprio il Mes a preoccupare il capo dell'esecutivo giallorosso. Come riportato da La Repubblica, al Senato sono 5 i grillini classificati come " altamente a rischio ", altri 5 come " potenzialemente a rischio ", circa 10 come semplicemtente " critici ". Il passaggio parlamentare sull'attivazione del Meccanismo europeo di stabilità potrebbe rappresentare la causa di una micidiale spaccatura tra i 5S che metterebbe a repentaglio la solidità del Conte bis.

Crisi di governo a luglio?

Il presidente del Consiglio è stato chiaro: " Noi come governo non abbiamo necessità di attivare il Mes, ma dovremo costantemente aggiornarci sul quadro di finanza pubblica ". La posizione radicale e assolutamente coerente di alcuni parlamentari gialli preoccupa l'intero governo: al Senato potrebbero mettersi di traverso Barbara Lezzi, Gianluca Ferrara, Matteo Mantero, Mattia Crucioli e Cataldo Mininno; alla Camera invece Pino Cabras, Reduzzi e Maniero. E c'è da fare i conti anche con la posizione di Alessio Villarosa, sottosegretario all'Economia: " Serve uno strumento diverso dal Mes. Se passasse, mi dimetterei? Sicuramente ci andrei molto vicino ".