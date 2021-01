Luigi Di Maio al telefono, si copre la bocca ma ha la mascherina

Al Senato, così come in tutti i palazzi della politica, gli uomini sono tenuti a indossare la giacca (non più la cravatta, almeno alla Camera) e da qualche mese anche la mascherina. Il dispositivo di protezione di sicurezza è diventato obbligatorio contro i contagi da coronavirus e sia alla Camera che al Senato se ne vedono di tuti i tipi, con prevalenza di mascherine chirurgiche. Sono diventate quasi un accessorio, purtroppo, indispensabile per evitare la diffusione dei droplet. Sia ieri che oggi, deputati e senatori sono intervenuti nelle rispettive sedi con le mascherine sul volto, chi più chi meno indossate regolarmente. Si è quasi fatta l'abitudine a vederle e a indossarle ma qualcuno, come Luigi Di Maio, probabilmente deve ancora prenderci confidenza.

Il ministro degli Esteri sedeva regolarmente sul suo scranno nell'area dedicata agli esponenti del governo, quando Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, è riuscita a immortalare un momento che nelle ultime ore sta facendo il giro del web e che in breve è diventato virale. Luigi Di Maio probabilmente si è visto costretto a rispondere a una telefonata e fin qui non ci sarebbe nulla di male. Il dettaglio che ha suscitato l'ilarità del web riguarda un abitudine evidentemente radicata nel ministro degli Esteri, che nonostante indossasse la mascherina ha comunque messo la mano davanti alla bocca per evitare di mostrare il labiale e svelare il contenuto della chiamata. Un gesto probabilmente istintivo da parte di Luigi Di Maio, che sembra entrato nell'ottica di indossare la mascherina, che necessariamente copre la bocca per svolgere la sua funzione. Anche se non avesse messo la mano davanti alla bocca, nessuno avrebbe sicuramente percepito il prezioso contenuto della sua telefonata.

Inevitabili i commenti dei social, che si sono divertiti a ironizzare sul gesto di Luigi Di Maio. " L'Italia è in pericolo, vado a dire a Di Maio che non ha la mascherina trasparente, quindi può stare tranquillo e parlare serenamente ", scrive una certa Anna. Ma non è certo l'unica, perché anche un altro utente ha sottolineato l'incongruenza: " Di Maio sempre più intelligente: porta la mascherina ma si copre la bocca con la mano per non farsi leggere il labiale. Un modo originale per far capire che sta dicendo qualcosa di losco. Genio ". Anche Luca Bizzarri ha voluto commentare la foto diventata virale: " Ma la meraviglia... ".E poi ancora un altro: " Di Maio, nonostante la mascherina, si copre la bocca per non far vedere il labiale. Solo lui può salvare il Paese ".