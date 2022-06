L'ultima di Conte: "I referendum? Una vendetta politica contro la magistratura"

L'appuntamento fissato per domenica 12 giugno ha una valenza importantissima: con il parere favorevole ai 5 referendum si possono muovere i primi passi verso la strada che porta alla riforma della magistratura. Un tema cruciale su cui gli elettori saranno chiamati a esprimersi, con l'asticella del quorum (50%+1) come condizione necessaria per approvare i quesiti. Un'occasione che assume un certo peso, visto che gli italiani nutrono sempre meno fiducia verso la magistratura. Eppure per Giuseppe Conte questa consultazione popolare è un'arma di attacco ai pm.

L'ultima di Conte

" I referendum, così concepiti, sono frammenti normativi che intervengono, sembrano quasi, come una vendetta della politica nei confronti della magistratura ", ha detto senza giri di parole il presidente del Movimento 5 Stelle. L'ex premier ha riconosciuto che la magistratura " ha delle colpe ", ma non ha voluto sposare la linea di adottare " un atteggiamento punitivo " da parte della politica. E proprio su questa linea ha ribadito la contrarietà dei grillini ai quesiti referendari.

A questo punto però la domanda sorge spontanea: allora il taglio dei parlamentari, tanto sbandierato dal M5S, era una vendetta contro la politica? Comunque occorre fare qualche ripasso all'avvocato Conte. I referendum in programma domenica 12 giugno non sono una punizione contro la magistratura: con il sì alla riforma del Csm, ad esempio, si vuole colpire il correntismo e il condizionamento della politica sulla giustizia.

Il silenzio sui referendum

Fino a questo momento il fronte giallorosso non si è esposto molto: sia il Movimento 5 Stelle sia il Partito democratico si sono limitati ai "no" del caso, senza fare chissà quali appelli alla partecipazione. La spiegazione è semplice: in maniera implicita sperano che non venga raggiunto il quorum, così da non far passare i referendum. Sorprende (ma non tanto) il comportamento dei 5 Stelle: il referendum non è uno strumento di partecipazione diretta? Per quale motivo questa volta la base non viene invitata a catapultarsi alle urne?

Ma a preoccupare non è solo l'atteggiamento dei giallorossi. Ieri l'Agcom ha richiamato la Rai e tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici operanti in ambito nazionale affinché garantiscano una " adeguata copertura informativa " sui temi che riguardano i referendum, chiedendo di fornire ai cittadini un'informazione " corretta, imparziale e completa " sui quesiti e sulle ragioni del sì e del no.