L'ultima foto della regina Elisabetta. Ecco l'infinita favola dei Windsor

Un fantastico team: undici Windsor, quattro generazioni riunite in una fotografia per celebrare il compleanno di Sua Maestà. Si intende Elisabetta II regina, che ieri avrebbe compiuto l'età bella di anni 97; Kate, moglie del nipote William, ha voluto condividere quell'istantanea come massimo segno di affetto e di memoria commovente.

Era d'estate, nei giorni ultimi della sovrana nel castello di Balmoral, Elisabetta II è seduta su un divano e al suo fianco c'è la pronipote Savannah Phillips, figlia del maggiore Peter Phillips, poi Mia Tindalla con il piccolo fratello Lucas, alle loro spalle Lena Tindall, figlia di Zara e Mike Tindall, il principe George, la principessa Charlotte, Isl Phillips e il principe Louis, in piedi i più giovani tra i nipoti, lady Louise Windsor e James, conte di Wessex, figli della duchessa e del duca di Edimburgo. Si prevedono musi lunghi degli assenti, al secolo il principe Archie e sua sorella la principessa Lilibet, figli di Harry e Meghan, quindi August Brooksbank, figlio della principessa Eugenie, quindi Sienna, figlia di Beatrice. Si aggiunge un'altra fotografia, degli anni passati, che ritrae la regina e il consorte Filippo con la stessa corte di nipoti e pronipoti.

C'è tutta l'aria del Regno in quegli scatti fotografici, la favola dei Windsor narrata dalla sua fata regina, la «celeste signora» come ha scritto un fedele suddito a commento dell'istantanea. Il 21 aprile del 1926 Elisabetta II incominciò la sua esistenza nel domicilio di Bruton Street, al civico 17, in Mayfair. Immagini calde di «Gan-Gan» come il piccolo George, quando aveva tre anni, chiamava la nonna, non riuscendo a pronunciare «great grandmother», dunque battezzandola così, più velocemente. Memorie alla vigilia dell'incoronazione del figlio, Charles III, in un'Inghilterra già diversa, in una famiglia cambiata, in un nuovo monarca che poco ha del dolce fascino della madre, come la gente ha già avvertito, con una imprevista e sgarbata reazione, coprendo di fischi e di insulti The King with leaking pen, il re con la penna che macchia, a seguito della gaffe con la stilografica, al momento delle firme dei documenti di successione. La regina è viva e regna insieme con loro. Dio si occupi di salvare il figlio.