L'ultima della Ong che deve pagare la multa: raccoglierà fondi vendendo l'album di figurine

Le Ong proseguono nelle loro richieste di fondi per continuare a violare le leggi italiane e poter, così, pagare le sanzioni imposte dal nostro Paese. L'ultima trovata in tal senso è la realizzazione di un album di figurine venduto a 25 euro online dalla Ong Mare*Go, in fermo amministrativo a Lampedusa. La nave, in maniera del tutto arbitraria, ha deciso di sbarcare i migranti a Lampedusa invece che a Trapani, porto indicato dalle autorità italiane. Per questo motivo è stata stoppata per 20 giorni e chiamata a pagare una multa di 3.333 euro.

A chi sono destinati solitamente gli album di figurine? Ai bambini, quindi è facile intuire che, anche in questo caso, sia questo il target che la Ong vuole colpire, tramite i genitori che lo acquisteranno. All'interno, si trovano le illustrazioni di 32 navi delle 22 organizzazioni della flotta civile, realizzate da Lucie Richter. «Abbiamo realizzato questo album perché il nostro bambino interiore si diverte davvero, ma anche per raccogliere fondi: tutto va direttamente a finanziare la nave Mare*Go», si legge nel manifesto con il quale è stata lanciata l'iniziativa. L'ennesima forma di propaganda che si rivolge in modo sibillino ai più piccoli, tentando subdolamente di influenzare la direzione delle loro idee. Non certo una novità in tal senso ma stavolta colpisce che si usi un prodotto generalmente destinato ai bambini come strumento di finanziamento per una Ong. «Poiché ogni euro conta per gestire la nostra nave Mare*Go, ti chiediamo di riconoscere i prezzi come contributi di solidarietà, si legge ancora nella pagina promozionale del progetto. Forse un modo per mettere le mani avanti, visto e considerato che i prezzi sono ben più alti di qualsiasi raccolta di figurine tradizionale. Una singola figurina, infatti, viene venduta a 1,50 euro (più spese di spedizione che variano tra 0,85 e 1.60 euro per la Germania, a richiesta per gli altri Paesi). Se si volessero acquistare i pacchetti, invece, i prezzi variano dai 7.50 per un singolo pacchetto con 10 figurine fino ai 96 euro per quello con 96 adesivi. Ma attenzione, perché spendendo quasi 100 euro ci ritroverà in mano anche doppioni. Cosa significa? Che si dovranno dare altri soldi alla Ong se si vuole avere un album completo. Per le altre, invece, viene assicurato che si tratta di confezioni controllate manualmente al momento dell'invio e senza duplicati e che, chi vuole, può anche ordinare separatamente solo i pacchetti che contengono gli adesivi per completare le singole navi al prezzo di 3 euro. Per completare una singola nave occorrono tre figurine ma due fanno eccezione, tanto per complicare le cose, perché sono formate da due e quattro adesivi. Come viene mostrato nell'immagine campione mostrata dalla Ong, per ogni nave vengono fornite le caratteristiche tecniche, la tipologia di costruzione e la bandiera sotto la quale navigano nel Mediterraneo. La flotta civile con questa mossa coglie due occasioni: raccogliere altri soldi, oltre alle solite donazioni e finanziamenti, e imbastire la propaganda pro-immigrazionista soprattutto tra i più piccoli.