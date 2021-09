L'ultima follia di Santori: vuole una nuova tassa sulle auto

Immigrazione e più tasse: la sinistra sembra avere le idee chiare su quelle che rappresentano le priorità nell'agenda politica in tempi di Coronavirus. Il che si traduce in speranze verso ius soli, patrimoniale e altri aumenti nei confronti dei più abbienti, considerati il principale mirino da bersagliare per compensare a una sacca di criticità e povertà maturata negli anni. Ed ecco che anche Mattia Santori si iscrive all'appello del registro rosso, chiedendo un sacrificio economico a chi possiede la seconda automobile.

La ricetta di Santori

Il leader delle sardine si è candidato nel Partito democratico in occasione delle elezioni Amministrative di Bologna. Una mossa che semplicemente conferma le affinità tra la galassia dei pesciolini e il mondo del Pd. Santori ha sollevato un tema di grande importanza: progettare la città vivibile del futuro, tenendo però in considerazione che alla fine " qualcuno bisognerà scontentare, qualcuno dovrà rinunciare a qualcosa in favore della collettività ".

Insomma, l'esponente delle sardine non vuole indossare minimamente gli abiti del populista e si fa promotore del movimento che intende prendere decisioni indipendentemente dal consenso popolare. Non a caso, per provare a risolvere il problema della mancanza di spazi, ha provato ad avanzare una serie di proposte. Tra queste vi è quella di esentare le associazioni dal contributo di occupazione del suolo pubblico. Ci può stare.

Ma è la seconda iniziativa che fa storcere il naso a molti: Santori vorrebbe riconoscere un onere già a partire dalla seconda automobile " che ciascun residente parcheggia sul suolo pubblico ". Un modo per dare " un segnale importante a tutte quelle realtà che si prendono cura gratuitamente della collettività ". Il leader delle sardine è perfettamente consapevole che la sua idea " farà arrabbiare qualcuno ", ma al tempo stesso assicura di non aver paura dei possibili risvolti elettorali: " Non ho scelto di fare politica per prendere voti ".

Lo scontro con Lepore