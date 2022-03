"La linea non sia sempre e solo quella Pd": scatta l'ultimatum al governo

Le tensioni all'interno del governo iniziano a farsi pesanti e di conseguenza lo spettro di una crisi spaventa sempre più chi auspica che la legislatura arrivi fino al termine naturale. Davvero l'esecutivo riuscirà a restare in piedi fino alla primavera del 2023? Sono molte le domande che si pongono nel palazzo, i cui protagonisti si interrogano fondamentalmente su una questione di fondo: se già sono emerse profonde spaccature, come sarà possibile scongiurare una crisi nei prossimi mesi? Nel frattempo c'è chi ha già messo le cose in chiaro e posto condizioni per andare avanti.

L'avvertimento di Forza Italia

Di certo l'esecutivo gode del sostegno di Forza Italia, che fin dallo scorso anno si è dimostrato favorevole allo spirito di unità nazionale per portare il Paese fuori dall'emergenza Covid-19. Ma dall'ambiente azzurro tengono a precisare che non si tratta di una fiducia incondizionata, di un sostegno a priori: il centrodestra deve contare e l'agenda politica non può essere dettata dal Partito democratico.

Un avvertimento in tal senso è arrivato dal coordinatore azzurro Antonio Tajani che, intervistato dal Corriere della Sera, si è espresso senza giri di parole: " Non può e non deve più succedere che la linea la dia sempre e solo il Pd ". Il riferimento è a quanto accaduto in settimana in commissione Finanze alla Camera, dove l'emendamento per lo stralcio dell'articolo della delega fiscale sul catasto è stato bocciato per un solo voto. Non è affatto piaciuta quella che è stata interpretata come una minaccia al Parlamento: " Se l'articolo 6 non è approvato si ritiene conclusa l'esperienza di governo ".

Tajani ha ribadito che la fiducia al premier Mario Draghi non è mai stata messa in discussione, ma allo stesso tempo ha voluto porre l'accento sulla necessità di trovare una mediazione - che accontenti tutti i partiti - in quelle situazioni in cui la convergenza appare in salita. " La centralità del Parlamento su materie come queste va difesa e garantita. Non significa mettere a rischio il governo, ma impedire che la linea la dia il Pd, perché sarebbe inaccettabile ", ha scandito a chiare lettere Tajani.

La Lega non esclude lo strappo

Non può passare inosservata neanche la linea della Lega, che dopo il "caso catasto" ha fatto sapere che si terrà " le mani libere " sulla delega fiscale. Proprio nelle scorse ore Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ha fissato dei paletti: il Carroccio vuole rimanere nella maggioranza, ma se non si cambia metodo allora ne trarrà le dovute conseguenze. Molinari infatti ha indicato un dato oggettivo: " Se continuiamo a litigare su tutto, non c'è una mediazione e si portano avanti temi divisivi, prima o poi un incidente succede ".

Anche l'esponente leghista si è espresso senza mezzi termini, sottolineando che il Partito democratico gode di un potere negoziale superiore rispetto agli alleati di governo: " Se l'idea di un governo di unità nazionale è fondamentalmente solo quello che va bene al Pd e deve andare avanti, allora il governo se lo facesse il Pd e allora noi non siamo più in un governo nazionale ".

Le nubi sul governo

A stretto giro arriveranno fitte nubi che renderanno ancora più cupa l'atmosfera su Palazzo Chigi, con i timori di uno scossone politico che potrebbe destabilizzare il tutto e rompere quel sottile filo che lega i vari partiti di maggioranza. Gli appuntamenti all'orizzonte sono i principali motivi di preoccupazione: elezioni amministrative, referendum sulla giustizia, riforma del fisco, Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e catasto.

Senza dimenticare che sull'abolizione del green pass è pronta a scatenarsi una battaglia politica che produrrà uno scontro tra aperturisti e rigoristi. In tutti questi step ci si limiterà alla campagna elettorale o le formazioni politiche andranno oltre? Uno scenario, quest'ultimo, che avrebbe conseguenze del tutto imprevedibili sulla tenuta del governo.