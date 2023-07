L'uomo che rivendica il basso profilo in politica

È il leader del basso profilo. Nato a Ourense, in Galizia il 10 settembre 1961, senatore nelle Cortes Generali per nomina del Parlamento della Galizia, dal 2009 al 2022 presidente della Giunta della Galizia, Alberto Núñez Feijóo, oggi leader del Partito popolare spagnolo, ha sempre preferito non finire troppo sotto i riflettori. E a chi l'accusa di essere grigio - e per di più di non sapere l'inglese, come lui stesso ha ammesso assicurando che però si è messo a studiarlo in vista dei suoi prossimi auspicati impegni internazionali come premier - risponde che «quello che a qualcuno potrebbe sembrare noioso, credo che per la maggioranza dei cittadini siano le qualità che un primo ministro deve avere».

Nato da una famiglia non privilegiata di una cittadina di provincia della Galizia, Feijoo ha studiato diritto prima di entrare nella pubblica amministrazione. L'attività politica è iniziata al tempo del governo conservatore di José Maria Aznar. Nel 2018, dopo la mozione di censura contro l'allora leader popolare Mariano Rajoy e le sue dimissioni dalla presidenza del Pp, gli venne offerto di candidarsi alle elezioni del partito ma scelse di rimanere a capo del governo galiziano, pur essendo uno dei favoriti per succedere a Rajoy. Ma quattro anni dopo - quando la crisi interna al Pp mise in discussione la leadership di Pablo Casado - Feijoo ritenne di essere pronto. Nell'aprile 2022, al XX Congresso Nazionale Straordinario di Siviglia, è stato proclamato Presidente del Partito Popolare con il 98,35% dei voti. Lo scandalo che ne ha offuscato l'immagine? Le foto, scattate nel 1995, che lo ritraggono a bordo di uno yacht insieme al noto narcotrafficante Marcial Dorado.