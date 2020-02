M5S, Frenquellucci espulsa dopo il suo ingresso in giunta: "Farò ricorso"

“ Non sono entrata in nessun partito politico ”. Lo ha sottolineato Francesca Frenquellucci, ex candidata sindaco alle comunali di Pesaro del 2019 e consigliere comunale grillina, entrata a inizio febbraio nella giunta di centrosinistra guidata da Matteo Ricci come assessore all’Innovazione.

Frenquellucci ha raccontato di aver ricevuto una mail dal Movimento in cui le veniva comunicata la sua espulsione dal partito. In un post sulla sua pagina Facebook, il neo assessore ha detto che farà ricorso al comitato di garanzia perché intende far valere le proprie ragioni. Frenquellucci non ha capito i motivi di questa decisione, “ anche perchè il link che ho inviato con la mia memoria difensiva - ha spiegato - non è stato nemmeno aperto ”. E ha aggiunto che l’atto politico del Movimento “ è stato fatto nel momento in cui ho accettato la delega e ho iniziato questa collaborazione con la maggioranza. Non capisco quindi perché vengo espulsa, ho portato avanti i valori e gli ideali del Movimento 5 Stelle ”. L’assessore ha rivendicato il buon lavoro svolto per la città di Pesaro e di aver “sempre pensato al bene comune, insieme agli altri consiglieri e agli attivisti che ci hanno seguito”.

Il sindaco della città marchigiana Ricci è rimasto stupito da questa notizia solo perché un esponente pentastellata sta collaborando con il Partito democratico. E ha detto che allo stesso modo sarebbe come “ chiedere l'espulsione di tutti i Ministri pentastellati perchè sono al Governo col Partito Democratico ”. Ricci ha evidenziato che in politica occorre coerenza in quanto non è possibile governare insieme a livello nazionale e poi impedirlo a livello locale. Il primo cittadino ha ribadito l’impegno e la professionalità con cui Frenquellucci sta portando avanti il suo incarico e ha auspicato che il Movimento possa ascoltare le ragioni dell’assessore.