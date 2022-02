Nuova bufera sul M5s: Conte costretto a cambiare il simbolo

Tempi difficili per il Movimento 5 Stelle. Alle prese con la fronda contraria al green pass, Giuseppe Conte deve fare i conti con la baruffa giudiziaria di Napoli, dove il tribunale ha deciso di sospendere le due delibere tramite le quali i pentastellati avevano modificato lo statuto per favorire l’elezione a capo politico del giurista. E non è tutto: è corsa contro il tempo per sperimentare un nuovo simbolo.

Il debutto del nuovo logo M5s è previsto alle elezioni provinciali di Napoli e porta la firma di Antonio Caso, consigliere comunale a Pozzuoli. Un arco, un sole che sorge, tre foglie verdi e le immancabili cinque stelle, con la scritta "Territori in Movimento" che campeggia in alto: “So che non è un capolavoro, ma ho dovuto realizzarlo in tutta fretta” , la confessione del grillino al Foglio.

L’ordine di adottare un nuovo simbolo è arrivato direttamente da Roma e ha un obiettivo ben preciso: evitare grane di ogni tipo. Caso, presente alla riunione di martedì sera con i consiglieri comunali della città metropolitana partenopea, Paola Taverna e Roberta Lombardi, ha acceso i riflettori sulle grosse incognite “sulla titolarità giuridica del simbolo del M5s” in virtù della sospensiva disposta dal tribunale di Napoli.

La controversia legale potrebbe riservare delle sorprese e Conte non vuole rischiare nulla. Roberta Lombardi, responsabile del comitato Enti locali, non ha utilizzato troppi giri di parole nel corso del vertice di due giorni fa: “La scelta sul simbolo resta vostra, ma non possiamo escludere che poi tutto venga invalidato” . Una vera e propria corsa contro il tempo per il M5s campano: la deadline per la presentazione di liste e simboli per il rinnovo del consiglio della città metropolitana è fissata a lunedì.