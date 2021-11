Il M5S pronto a entrare nei Socialisti in Ue. Un'altra grana per Conte?

Il Movimento 5 Stelle si prepara a compiere l'ennesimo passo storico dopo essere entrato nei palazzi della politica. Questa volta i grillini potrebbero essere pronti a entrare nel gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo. Il Partito democratico ha aperto all'ingresso dei grillini, anche per evitare di intralciare quel percorso di alleanza che si sta provando a costruire a livello nazionale. Tuttavia, come riporta La Repubblica, tra i vertici del M5S ci sarebbe chi nutre qualche dubbio: il rischio è quello di perdere la propria vicepresidenza del Parlamento Ue, ovvero quella di Fabio Massimo Castaldo.

Fonti grilline al Parlamento Europeo riferiscono che l'eventuale confronto con i Socialisti " non è ancora formalmente cominciato " e dunque le ricostruzioni giornalistiche " sono fuorvianti ". Ma Brando Benifei, capodelegazione del Pd nell'Aula di Strasburgo, ha fatto sapere che questa settimana " proseguiranno le discussioni " in merito e ha confermato che con i 5S c'è un confronto in corso " su tutte le questioni politiche e organizzative ".

Il M5S entra nei Socialisti?

Indubbiamente per Giuseppe Conte si tratta di un bel nodo da sbrogliare. Non è da escludere che il leader pentastellato ne abbia parlato con Enrico Letta nel pranzo 25 ottobre scorso. La situazione è la seguente: il Pd ovviamente non si oppone e non fa barricate a questa possibilità, ma avrebbe già messo le mani avanti avvertendo di non essere in grado di garantire molto in termini di ruoli.

Conte si trova a un bivio: dovrà valutare i pro e i contro del possibile ingresso nei Socialisti, senza perdere di vista il fatto che dicendo addio alla prestigiosa carica di vicepresidenza del Parlamento Ue si darebbe voce a coloro che non gradiscono un passo così spinto verso il mondo del centrosinistra anche in Europa. Il timore è che dunque possano verificarsi altri mal di panci interni. Ecco perché il presidente grillino sta ponderando il tutto.

Va però considerato che a Bruxelles chi non è iscritto ad alcun gruppo in sostanza non tocca palla: dai ruoli determinanti nelle commissioni fino ai fondi a disposizione, sono molteplici gli svantaggi rispetto all'iscrizione a un gruppo. Magari i 5 Stelle potrebbero ottenere un paio di presidenze di commissione, ma il discorso relativo alla vicepresidenza è un'incognita. Comunque una decisione sull'ingresso nel gruppo dovrebbe essere presa entro la fine del mese di dicembre.

Il pressing di Di Maio