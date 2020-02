Maggioranza ai ferri corti. Crimi contro Renzi: "Ennesima pagliacciata"

L'intervista di Matteo Renzi a Porta a Porta agita ancora di più i fragilissimi equilibri di un esecutivo sull'orlo di una crisi di nervi. I diktat lanciati al premier Giuseppe Conte (abolire il reddito di cittadinanza e scegliere tra la riforma della prescrizione e la permanenza di Alfonso Bonafede al ministero della Giustizia) hanno fatto esplodere il quartier generale pentastellato. "Stasera abbiamo assistito all'ennesima pagliacciata in tv da parte di chi ha paura e cerca costantemente la fuga" , ha scritto Vito Crimi in un lungo post su Facebook in cui invita il leader di Italia Viva a chiarire " se si ritiene parte di una maggioranza o se invece sta" all'opposizione.

Da Palazzo Chigi non uscirà alcun commento ufficiale. Non questa sera. "Il presidente del Consiglio - fanno sapere all'agenzia Agi fonti vicine al premier - si riserva di rendere note le sue determinazioni nei prossimi giorni" . Gli alleati di maggioranza non hanno la stessa pazienza. E non mancano di marcare la propria distanza dalle posizioni di Renzi. E, se dal Partito democratico fanno sapere che non tollereranno il suo atteggiamento ancora a lungo, nel Movimento 5 Stelle la pazienza sembrerebbe ormai finita. In un lungo post pubblicato su Facebook, Crimi non lascia spazio alle interpretazioni. "In ogni squadra la lealtà e l'affidabilità contano più di ogni altra cosa - tuona - si deve sapere su chi si può contare: chi cambia idea a giorni alterni o cerca sistematicamente la provocazione, è inaffidabile" . Per il capo politico pro tempore dei Cinque Stelle, non è possibile accettare "ricatti e minacce di sfiducia ad un nostro ministro (Bonafede, ndr) da chi dice di stare in maggioranza" . "Non è possibile prendere in giro gli italiani" , si lamenta. "Se qualcuno vuole uscire da questo governo ha il dovere di dirlo senza nascondersi dietro la minaccia di una sfiducia individuale a un ministro" . Da qui l'invito a chiarire quanto prima se il leader di Italia Viva si ritiene ancora "parte di una maggioranza o se invece sta con Berlusconi, Salvini e Meloni, visto che continua a votare con le opposizioni" . Il riferimento, non a caso, è al braccio di ferro sulla prescrizione che ha visto il partito di Renzi votare ancora una volta con Forza Italia.