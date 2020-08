Questa foto (ufficiale) di Di Maio ha scatenato la bufera

Che questo governo abbia dei problemi di comunicazione è ormai noto da tempo. Adesso anche la Farnesina e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ci si mettono per peggiorare le cose. Da qualche ora gira infatti sul web una foto di Giggino impegnato a partecipare in video conferenza al Consiglio degli affari Esteri. Ecco, diciamo che l’espressione assunta nella foto in questione non è proprio da attento partecipante.

La foto che crea risate e commenti

Seduto in poltrona, con la palpebra un po’ calante guarda un punto indefinito, si spera il computer che ha davanti agli occhi. È anche a distanza di sicurezza da mouse e tastiera. Qualcuno si è chiesto addirittura se sappia usarli. Risate e scherno da parte di utenti che hanno commentato la foto postata su Twitter dalla Farnesina non sono certo mancati. Danilo Toninelli dei tempi andati non sarebbe forse riuscito a fare peggio.

E subito c’è chi si chiede se davvero noi contribuenti paghiamo 35mila euro per il fotografo della Farnesina. Altri che suggeriscono a Di Maio di assumere un’espressione diversa, perché questa è poco credibile. Forse però era la migliore che era riuscito a trovare dopo ore di prove davanti allo specchio. Qualcun altro assicura che il suo falegname con un vecchio telefonino pagato 30mila lire sarebbe riuscito ad avere un risultato certamente migliore. Insomma, la foto ha scatenato risate e commenti di vario genere. C’è chi addirittura prende la palla al balzo per chiedere se il ministro grillino alla fine sia riuscito a imparare l’inglese. La risposta, più o meno sarcastica, di un altro utente non tarda ad arrivare: “Sta perfezionando l'italiano. Quando acquisisce padronanza del congiuntivo, forse inizia con le lingue straniere”.

Non hanno un amico