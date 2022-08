Di Maio presenta Impegno Civico: "Noi saremo i moderati"

“Saremo moderati e questo sarà un vantaggio ". Con questa convinzione Luigi Di Maio ha presentato oggi il suo nuovo soggetto politico, Impegno Civico, descritto come un partito riformatore “ che non parla agli estremisti, a chi vuole sfasciare tutto, a chi fonda la propria politica sui no”.

"Ci raffacciamo alle parole del Papa sulla responsabilità civica: nessuno può sottrarsi a questo impegno a favore del proprio Paese", ha spiegato Di Maio, prendendo come punti di riferimento 'gli angeli del fango' nati nel 1966 per salvare Firenze dai danni dell'alluvione, ai volontari del terremoto in Irpinia e, infine, "agli angeli del 2020", ossia " a chi portò la spesa agli anziani durante la pandemia". Il ministro degli Esteri, in qualità di leader politico, promette di guardare al terzo settore e ai giovani che si battono per l'ambiente, un tema che viene rievocato graficamente anche nel simbolo con un'ape accanto al nome del nuovo partito. "Ci prenderemo cura dell'Italia, tutta, la parte di forte e quella più debole", assicura, ribadendo poi il suo impegno affinché tutti i leader firmino un appello per sostenere il governo nei tavoli europei sul tetto al prezzo del gas. Governo che "Conte, Salvini e Berlusconi hanno deciso di buttare giù alla ricerca del consenso, non per l'interesse nazionale" , attacca Di Maio e, poi, rilancia l'idea di una Commissione d'Inchiesta sulle ingerenze straniere nella politica italiana. E lancia un nuovo affondo: "Chi ha fatto cadere il governo è estremista. Lasciamo a loro lo ironie e i veti, la nostra risposta è unità. La loro vittoria vuol dire isolarsi dall'Europa" ed è per questo che "il fronte riformista deve essere unito". Il neo leader di Impegno Civico propone di abolire "le dieci leggi che stanno rendendo un inferno la vita degli amministratori locali e delle loro comunità" e di mettre mano all'abuso di ufficio "che costituisce la paura della firma per tanti sindaci".