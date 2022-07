Di Maio si candida e prepara l'accozzaglia: "Essere uniti è un grande valore"

La sinistra cavalca l'onda del nome di Mario Draghi per tentare un'ammucchiata disperata. Il fronte rosso sta provando a imbarcare tutti quei partiti che si rispecchiano nell'ormai famosa "agenda Draghi". Una trovata comunicativa per cercare di giustificare un'accozzaglia che invece è unita dall'obiettivo di evitare la vittoria del centrodestra. Ora anche Luigi Di Maio, dopo aver disprezzato il palazzo e le alleanze, si dice disposto a un matrimonio allargato nel nome del presidente del Consiglio.

Di Maio si candida

Il ministro degli Esteri è pronto a scendere in campo: ha promesso che nei prossimi giorni gli italiani avranno tutti i dettagli necessari e ha fatto sapere che la formazione politica Insieme per il futuro potrà vantare un simbolo. " Sarò candidato per rappresentare un progetto che riguarda il territorio, i giovani e le imprese. Serve un'alleanza dei moderati, noi che dobbiamo dare un'alternativa al Paese, anche nel solco dell'agenda Draghi ", ha dichiarato il titolare della Farnesina a L'aria che tira su La7.

L'apertura a Calenda

Da parte di Di Maio è arrivata un'importante apertura nei confronti di Carlo Calenda, che invece continua a restare freddo verso il ministro degli Esteri. Di Maio ha chiamato a raccolta tutti i partiti che hanno provato a evitare la caduta del governo Draghi: " È un valore essere uniti, ci lavoreremo e poi gli italiani decideranno ". E non ha chiuso le porte al leader di Azione: " Non è un tema di convincere una persona. Essere uniti intorno a programmi e visioni di Paese sia un grande valore ".

Dal suo canto Calenda, almeno per il momento, rimane titubante. " Non so di chi si stia parlando, non so di chi si parla ", si è limitato a rispondere a chi gli ha chiesto se la presenza di Luigi Di Maio possa essere un problema in una eventuale alleanza alle prossime elezioni. Invece lo stesso Calenda si è inchinato al minestrone di Letta, dicendosi disponibile a prendere parte al fronte allargato contro il centrodestra.

L'attacco a Conte, Grillo e Dibba

Inoltre Di Maio ha rivolto un durissimo attacco al Movimento 5 Stelle, giudicato ormai un partito " di estrema sinistra ". Non poteva mancare una stoccata all'indirizzo di Giuseppe Conte, nello specifico ai suoi modi di operare all'interno della galassia M5S: " È un partito padronale, che decide tutto da solo e porta questa forza politica a litigare con tutti. Conte ha litigato con Salvini, con Renzi, con Draghi, con me. Forse il problema è proprio lui... ".