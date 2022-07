"Alleanza possibile". Calenda si inchina all'ammucchiata di Letta

“La mia missione è prendere anche i voti del centrodestra correndo da solo, fuori dal campo largo” . Così Carlo Calenda, meno di un mese fa, ai microfoni di Repubblica. Poi la caduta del governo Draghi, con le elezioni fissate il 25 settembre. Ora il leader di Azione è pronto a fare squadra con la sinistra: mano tesa a Enrico Letta, al lavoro per costruire un’ammucchiata contro la destra.

“Su una base comune di valori e programmi, riassumibili nell’agenda Draghi, è possibile costruire con il Pd un’alleanza elettorale di un fronte largo per battere le destre. E se vinciamo, indichiamo Draghi premier. Ma vanno chiarire prima alcune cose” , l’esordio di Calenda nell’intervista rilasciata lunedì a La Stampa. Una svolta, dunque, per l’ex titolare del Mise rispetto alla corsa in solitaria ipotizzata fino a pochi giorni fa. Una strategia messa a punto per vincere le battaglie dei collegi uninominali, un cartello di sigle di centrosinistra senza il Movimento 5 Stelle.

Il progetto di Calenda prevede un polo europeista e democratico, con un’area liberal e una social democratica. Nessun listone unico, ma un’area con programmi e liste differenti. E la speranza è quella di coinvolgere anche Matteo Renzi, fin qui restio ad entrare a fare parte di una coalizione così disomogenea: “Nel momento in cui si ipotizza un 'fronte repubblicano’ non si deve chiudere a nessuno. Poi è chiaro che le differenze con lui restano” .