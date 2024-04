"Malcostume censurabile". L'idea Sisto per gli azzurri

«Il candidato sindaco di centrodestra a Bari sarà noto tra pochi giorni». Lo afferma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che fa presente l'esistenza di «diverse proposte». Sul tavolo della coalizione ci sono almeno tre nomi: Melchiorre (Fdi), Romito (Lega), Sisto (Fi). Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in una sala barese strapiena, non ha celato la speranza di poter esprimere un candidato leghista. «Per Emiliano e Decaro la parabola sta finendo», ha comunque aggiunto l'ex ministro dell'Interno, che ha sottolineato la necessità che il centrodestra faccia squadra. L'iniziativa è riuscita: «Oltre 900 partecipanti e 400 militanti rimasti fuori dalla sala per motivi di capienza e sicurezza. Con questi numeri a Bari la città dà un chiaro segnale: voglia di verità e cambiamento»,tuona il deputato del Carroccio Rossano Sasso. Tira aria di svolta. La parola chiave è «rinnovamento». Lo stesso che Bari merita. E che con ogni probabilità il capoluogo pugliese cerca. La stessa parola ribadita con forza dall'altro vicepremier Antonio Tajani.

Il segretario azzurro è convinto che la partita in Puglia sia apertissima. Vale per il capoluogo, certo, ma non solo. «Il Sud presto tornerà a essere, come ai tempi di Berlusconi, una roccaforte forzista», ha dichiarato al Tempo Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera. Per Fdi parlano Tommaso Foti e Lucio Malan, presidenti dei deputati e senatori. «La verità - dice il primo a SkyTg24 - è che più che allargare il campo largo il Pd ha allargato il campo delle inchieste».

Foti difende poi la scelta della commissione d'accesso che ha «compiti amministrativi». Nessuno ha fatto peraltro ricorso al Tar, ricorda. Malan dice la sua ai Tg della Rai: «Apprendiamo di metodi inquietanti che sarebbero stati usati da esponenti del Pd a Torino e a Bari per raccogliere voti. Saranno i magistrati a stabilire le responsabilità, ma di certo per Fratelli d'Italia il consenso si conquista lavorando con serietà a favore degli italiani, come sta facendo il governo Meloni». Bari potrebbe smettere di essere una roccaforte di sinistra in battibaleno.

Il centrodestra lo sa, e lavora per assecondare la voglia di cambiamento.