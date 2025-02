Malore in campo per Tajani jr. "Grande paura, ma sta bene"

Ascolta ora 00:00 00:00

Filippo Tajani (nella foto), figlio del ministro degli Esteri e leader azzurro Antonio Tajani, è stato colpito ieri da un malore, mentre giocava a calcio. Il figlio del segretario di Forza Italia è un centrocampista del Ferentino, squadra che milita nel campionato di Eccellenza, nel girone B. Nel pomeriggio, lo stesso ministro degli Esteri ha postato la foto del figlio in ospedale, scrivendo via social: «Filippo è fuori pericolo ricoverato al Gemelli. Grazie a tutti per esserci stati vicini in un momento di grande paura.Grazie a chi lo ha soccorso ed al Ferentino calcio la cui maglia indossa con amore e orgoglio». «È in buone condizioni generali e non corre pericoli di vita», aveva già fatto sapere il Policlinico universitario Agostino Gemelli, il luogo dove il calciatore Tajani è stato trasportato dal campo con un'eliambulanza, dopo una lipotimia, cioè una transitoria perdita di coscienza. Al ragazzo, che è nato nel 1993, sono stati fatti subito «gli accertamenti» e sono state «prestate le cure del caso».

Tra i primi a manifestare vicinanza al ministro degli Esteri, il presidente della Camera ed esponente della Lega Lorenzo Fontana, che si è rivolto anche «alla sua famiglia», dopo il «malore che ha colpito, oggi in campo, il figlio Filippo, al quale auguro una pronta guarigione e un rapido ritorno alle attività». La comunità di Forza Italia si è subito stretta attorno al suo segretario con una nota condivisa da tutti gli esponenti. La stessa nota che è apparsa sui social. Forza Italia - si legge - «si stringe intorno al segretario Antonio Tajani per il malore che ha colpito il figlio, Filippo, durante una partita di calcio. Augurandoci tutti che recuperi presto, mandiamo un forte abbraccio ad Antonio e a tutta la sua famiglia».

«In queste ore di apprensione, voglio esprimere vicinanza ad Antonio Tajani per l'incidente di cui è stato vittima il figlio. Facciamo tutti il tifo per lui e auspico che si riprenda presto e bene. Forza Filippo», ha subito scritto la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, azzurra. Vicinanza anche da Italia viva e da Matteo Renzi