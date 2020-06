Meloni: "Piazza solo per 2000 persone Imbavagliano il centrodestra..."

Brutta notizia per il centrodestra, da giorni al lavoro per organizzare la manifestazione senza simboli prevista per l'ormai prossimo 4 luglio. Già costretti a rispettare un numero limitato di presenze durante la festa dello scorso 2 giugno, così da evitare il rischio di possibili contagi da Covid-19, gli alleati dell'opposizione speravano di poter adesso dar vita ad un evento esteso al popolo, senza comunque perdere di vista le fondamentali norme di sicurezza.

A tale scopo, infatti, è stata scelta piazza del Popolo, nel pieno centro di Roma: un'area di quasi 16mila metri quadri in grado di ospitare un considerevole numero di persone ed evitare allo stesso tempo il pericolo di assembramenti.

Ecco invece arrivare la doccia fredda. Adducendo come motivazione l'intenzione di voler rispettare le limitazioni dovute all'emergenza Coronavirus, la prefettura ha infatti deciso che solo 2mila persone saranno autorizzate a prendere parte alla manifestazione. Soltanto 2 mila persone in una piazza di 14 mila metri quadrati, che potrebbe invece accoglierne ben 65 mila.

Una notizia che ha fatto andare su tutte le furie la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ricorda come invece nessuno abbia posto alcun veto quando a manifestare erano stati altri partiti o movimenti di differente indirizzo politico. Un esempio su tutti l'evento organizzato per il 46enne afroamericano George Floyd, ucciso da un poliziotto a Minneapolis (Stati Uniti). Migliaia di persone, fra centri sociali ed associazioni antirazziste, si erano riversate per le strade di Milano e di altre città senza avere troppa cura di rispettare le norme di distanziamento.

"Roba da matti. Per la manifestazione del centrodestra, prevista a Roma per il prossimo 4 luglio, la prefettura ha autorizzato l'ingresso di sole 2000 persone. In una piazza di 14.000 mq. Una persona ogni 7 mq. Di grazia, seguendo quali protocolli? E perché gli stessi limiti non sono stati previsti quando, ad esempio, manifestava la sinistra per George Floyd?" , attacca la leader di FdI sulla propria pagina Facebook. "È ufficiale: le mascherine sono diventate un bavaglio".

Il post ha subito registrato un considerevole numero di commenti da parte degli utenti, che si sono mostrati solidali nei confronti della Meloni. "Molto semplice, saranno molti di più di 2.000. Non mi fai entrare a piazza del popolo?! Ti blocco tutta via del corso con un fiume di gente!!!" , sbotta un internauta. "Una vera censura a senso unico. Vergognoso. La prova provata che questo governo ha il terrore di affrontare i propri avversari sul territorio. Non importa, tanto presto ci prenderemo tutte le rivincite" , aggiunge un altro.