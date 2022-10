"Ci hanno voluto divise, ma lotteremo insieme". Il sostegno di Ronzulli a Meloni

È una mano tesa dopo settimane di polemiche, veleni e incidenti di percorso l’intervento della capogruppo di Forza Italia, Licia Ronzulli, al Senato nel giorno in cui Giorgia Meloni è in Aula per chiedere la fiducia. Come lei cita San Giovanni Paolo II, ripercorre, come a confermarli, i punti cardine del discorso della premier, che poi sono gli stessi tasselli che compongono il programma di centrodestra, e assicura, in attesa dell’intervento del leader Silvio Berlusconi, che il partito, "assieme a milioni di italiani", è pronto a "conferire la fiducia al governo".

La senatrice azzurra non ci gira troppo intorno: "È inutile negarlo: ci hanno voluto rappresentare divise, diverse, ma in realtà noi sappiamo bene quante cose ci legano e ci accomunano, da figlie, da madri, da donne. Da parlamentari esponenti del centrodestra abbiamo combattuto e continueremo a combattere insieme orgogliosamente le battaglie per affermare i nostri diritti e i nostri ideali" . Poi la promessa. "Ha chiesto il nostro sostegno: non sarà mai sola nel cammino che verrà intrapreso da questo esecutivo e da questa maggioranza verso la rinascita e la ripartenza del Paese. Forza Italia e il centrodestra – assicura Ronzulli - la sosterranno lealmente in questo compito arduo e nobile senza risparmiare alcuno sforzo, certi di trovare la stessa lealtà in lei e nel governo che presiede" .

Ci vuole coraggio per prendere per mano il Paese ora"

L’esponente di Forza Italia rivendica la nascita del governo in tempi record e snocciola uno per uno gli obiettivi che stanno a cuore all’esecutivo che sta per vedere la luce. A partire dalla sfida della crisi energetica per cui invoca "aiuti immediati e una politica visionaria, lungimirante e strategica". Il partito, ricorda, già nel 2008 aveva denunciato "un allarme energetico nazionale caduto nel vuoto, a cui sono seguite scelte politiche scellerate, basate non sull'interesse della nazione, ma su una falsa ideologia spacciata per ambientalista, che ha impedito al Paese di avvicinarsi alla indipendenza reale e a diversificare gli approvvigionamenti energetici" .

"L'Italia – ha proseguito - ha anche urgente bisogno di infrastrutture strategiche nazionali che per troppo tempo sono state vincolate e ostacolate dalla politica dei no, da un'ideologia fine a sé stessa che ha bloccato il Paese e lo ha trascinato nella palude dell'immobilismo" . Infrastrutture fondamentali per "ricucire la distanza che separa il Nord dal Sud dell'Italia e ritornare a quello spirito risorgimentale di unità e di speranza che ha contraddistinto la fase storica che ha condotto all'unità d'Italia" . Forza Italia, ha ricordato, è "anima del centrodestra e pilastro portante del governo". E ha ribadito, "darà il suo indispensabile contributo, rispettando e rispecchiando i valori che contraddistinguono la nostra coscienza politica" . I valori europei e atlantici, rimarca, non sono discutibili e "delineeranno la politica estera dell’esecutivo, che non guarderà alla Cina, come è stato fatto in passato, ma consoliderà la propria natura nel Patto atlantico" .

Ronzulli, che assieme ai capigruppo di maggioranza ha firmato la mozione per la fiducia al governo, insiste sull’uscita dalle "secche dell’austerità, della burocrazia, delle privazioni”. Serve “un nuovo slancio agli investimenti, alla crescita, ai consumi" . Le priorità per la presidente dei senatori azzurri sono la riforma fiscale con una riduzione delle tasse e del cuneo fiscale, la difesa della famiglia, "pilastro inattaccabile della nostra società", il sostegno ai giovani, alle donne e alle mamme, perché "un Paese che non fa figli è un Paese che non ha futuro".