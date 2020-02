Manovra, alla Consulta il ricorso del centrodestra

Lo avevano annunciato e l'hanno fatto: il centrodestra aveva fin da subito promesso battaglia alla manovra varata dal governo Conte bis. E dopo aver promesso di voler arrivare fino alla Consulta, a metà gennaio Forza Italia ha depositato il ricorso.

" Il professor Marini e il professor De Lungo hanno depositato per conto dei deputati del gruppo di Forza Italia il ricorso alla Corte Costituzionale in merito alle tempistiche e alle modalità di approvazione della legge di bilancio, che hanno umiliato il Parlamento e amputato la democrazia - si leggeva in una nota della capogruppo di FI alla Camera dei deputati - Abbiamo presentato un conflitto di attribuzione contro il governo e contro gli organi competenti di Senato e Camera che, durante la discussione e l'ok finale della scorsa manovra, non hanno permesso ai deputati di opposizione di esaminare, emendare e migliorare il testo del provvedimento. Ci auguriamo che la Corte Costituzionale riconosca le nostre ragioni e che censuri l'illegittima menomazione delle nostre prerogative costituzionali ". E ora sembra essere arrivato un punto di svolta.

La Corte Costituzionale infatti deciderà mercoledì 26 febbraio, dopo una camera di consiglio, sull'ammissibilità dei tre conflitti di attribuzione tra poteri sollevati da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sull'iter della manovra finanziaria 2020. Nei ricorsi, come ricorda l'Agi, si lamenta che le modalità e le tempistiche d'approvazione della legge di bilancio sarebbero " manifestamente illegittime " e che tali illegittimità avrebbero conseguentemente " menomato e leso le prerogative costituzionali " dei ricorrenti e del gruppo parlamentare di cui fanno parte.