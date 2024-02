Marina Bulgari, morta a 93 anni la regina dei gioielli

Marina Bulgari, la signora dei gioielli, è morta a Roma a 93 anni. I funerali sono stati celebrati nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme. «Per me i gioielli sono come dei figli», diceva, quelli che non ha mai avuto. Designer visionaria e audace, è stata creatrice di preziosi amati dalle dive. Nata nella capitale nel 1930, era la figlia di Costantino Bulgari e nipote del gioielliere greco Sotirios Bulgari, fondatore della maison di gioielli di via Condotti.

Come suo padre ha amato follemente la gioielleria fin da giovanissima. Dopo aver fatto parte dell'azienda di famiglia, nel 1976 ha lanciato un brand di gioielli a suo nome. Marina B. ha aperto il suo primo show-room a Ginevra nel 1978. Il suo segno stilistico è sempre stato originale, giocato sulla geometria e sul colore. Questo le permise in breve tempo di affermarsi su scala internazionale, fino a quando, nel 1996, lo sceicco Ahmed Fitaihi, proprietario di una catena di negozi di lusso in Arabia Saudita, acquistò il marchio. Anche dopo il cambio di proprietà Marina continuò a disegnare le collezioni, arricchendole di nuovi spunti creativi e utilizzando con grande inventiva cerniere e molle in modo che le pietre potessero muoversi o essere sostituiti. Nel 2017 la quota di maggioranza di Marina è stata acquisita da Guy Bedarida, che ne diventa il nuovo direttore creativo, senza abbandonare l'estetica del marchio. Dopo la scomparsa del marito, un neuro-chirurgo morto in un incidente d'auto, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. È stata anche una grande sportiva, appassionatissima di vela.