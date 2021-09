Matteo Salvini al comizio: "Mi tolgo la mascherina, ho fatto la seconda dose"

" Questa è una terra che si ribella a un certo passato e sta organizzando il suo futuro ". A Catanzaro il leader della Lega Matteo Salvini ha presentato le liste dei candidati del partito alle prossime elezioni regionali, che si terranno in Calabria il 3 e 4 ottobre. Dal palco del comizio il leader leghista ha sostenuto la candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della regione Calabria e prima di iniziare il suo intervento davanti al pubblico ha spiegato: " Mi tolgo la mascherina per parlare, perché stamattina ho fatto la seconda dose quindi sono tranquillo ".

Salvini aveva iniziato il suo iter vaccinale lo scorso 23 luglio, condividendo la notizia con i suoi sostenitori attraverso i suoi profili social. Proprio come oggi, anche in quell'occasione nessuna foto dell'inoculazione era stata pubblicata dal leader leghista, che aveva preferito lanciare un messaggio chiaro e positivo: " Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici ".

A Catanzaro, dal palco del comizio della campagna elettorale per le Regionali, Matteo Salvini è tornato a parlare di legalità e ha annunciato la querela contro Carlo Tansi, ex capo della Protezione civile calabrese, per le offese al partito e ai leghisti: " Spero che si parli di Calabria. Io querelo poco, perché ho le spalle larghe, ma quando un esponente di sinistra scrive - qualche giorno fa - "Chi vota lega vota 'ndrangheta", allora ci vediamo in tribunale. Noi prenderemo a calci l'ndrangheta ". Parole decise e dirette per ribadire l'impegno del partito alla lotta alla criminalità.