"Lo sbarco? Prima ricollocarli". Un video ora sbugiarda Conte

Il premier Giuseppe Conte sbugiarda se stesso. Nel giorno in cui il Senato ha votato per concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti, è spuntato un video in cui il presidente del Consiglio ammetteva che le scelte prese in merito furono condivise da tutto il governo gialloverde.

Nel filmato, pubblicato su Facebook dal leader della Lega, si vede il premier che, interrogato sul tema nel corso di una conferenza stampa, risponde senza troppi indugi: "Per quanto riguarda la nave Gregoretti sto facendo fare una verifica per quanto riguarda le e-mail. Sicuramente dal primo riscontro c'è stato un coinvolgimento della presidenza come è sempre avvenuto per la ricollocazione".