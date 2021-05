Matteo Salvini in visita al santuario di Fatima: "Qui per ribadire i valori cristiani"

Matteo Salvini in queste ore è arrivato in Portogallo per partecipare al metting del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo. L'agenda del leader della Lega in terra portoghese è particolarmente fitta ma questo non ha impedito a Salvini di ritagliarsi qualche ora di tempo per recarsi al santuario della Madonna di Fatima, uno dei principali luoghi del pellegrinaggio in Europa per i cattolici cristiani.

Ieri aveva annunciato: " Domani mi prendo due ore per andare a Fatima e raccomandare l'Italia al cuore di Maria. Poi torno in Italia per tornare a lavorare ". Al congresso Chega! a Coimbra, Marreo Salvini sabato ha ribadito la sua intenzione di visitare Fatima: " Ringrazio André Ventura per avermi dato l'opportunità di visitare, domani, Fatima. Perché l'Europa è cristiana, il Portogallo è cristiano, l'Italia è cristiana. E non ci sarà mai spazio per il fanatismo islamico ".

" Per me è una gioia, un'emozione. Ho consacrato anche la salute del mio popolo, gli italiani, al cuore immacolato di Maria. Questo è un luogo sacro, non esiste politica, non esiste lavoro, non esiste vita, senza valori e, dal mio punto di vista, senza fede. Io sono per la libertà religiosa, educativa, di pensiero e di parola, do rispetto ma chiedo rispetto ", ha dichiarato Matteo Salvini dopo aver fatto visita al santuario. Parole convinte da parte del leader della Lega, che poi ha proseguito: " L'Europa è nata qua e su questi valori può crescere e può guarire e prosperare ".