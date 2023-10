"Mediò tra i viola e i sauditi". Ira funesta di Renzi su Report

Matteo Renzi contro Report. Di nuovo. Stavolta la contesa tra il leader di Italia Viva e la trasmissione di Rai3 condotta da Sigfrido Ranucci riguarda il calcio. Uno scontro a tutto campo, quello tra il senatore e il programma di inchiesta, che ora si sposta sul terreno delle indiscrezioni sulla possibile cessione della Fiorentina a un fondo legato al regno dell'Arabia Saudita. Ebbene, secondo Report, l'ex premier avrebbe svolto il ruolo di mediatore tra i sauditi e l'attuale proprietà statunitense del club, con l'obiettivo di facilitare la presunta acquisizione dei viola da parte del fondo Pif, che fa capo a Mohammed Bin Salman, principe ereditario di Riyad.

Ipotesi bollate da Renzi come «fango e diffamazione». Con il senatore che sta valutando di intraprendere azioni legali contro Report. L'indagine firmata dal giornalista Daniele Autieri, in onda ieri sera, si intitola «Desideri Sauditi». Il pezzo forte dell'inchiesta è un messaggio via smartphone che Renzi avrebbe inviato alcuni mesi fa a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. Secondo la ricostruzione, l'ex rottamatore avrebbe proposto un incontro tra emissari arabi e la dirigenza viola nella città saudita di Gedda, dove dal 21 al 25 gennaio del 2024 si giocheranno le Final Four della Supercoppa italiana tra la squadra di Firenze, l'Inter, il Napoli e la Lazio. «Ti voglio parlare degli amici miei di dove si va a giocare la Supercoppa il prossimo anno», avrebbe scritto Renzi a Barone, secondo le rivelazioni del dg viola a Report. «Un'idiozia», risponde Renzi alle domande della trasmissione. «Non abbiamo gettato fango, ma abbiamo ricostruito una vicenda confermata dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone», dice Ranucci a Chesarà su Rai3.

Ricostruzione smentita con forza dal senatore in una nota, che arriva alle agenzie in mattinata, dopo le prime anticipazioni della puntata di Report. «Sono abituato al metodo Report e mi spiace solo che la Rai, cioè il contribuente, debba pagare le spese legali a questi signori. Tuttavia sulla vicenda della vendita della Fiorentina siamo oltre il ridicolo», esordisce il leader di Iv. «Non ho mai parlato con nessuno dell'acquisizione della Fiorentina. Ho fatto una battaglia pulita, a viso aperto, contro l'utilizzo di denari pubblici sullo stadio di Firenze. Tutto il resto è fango e diffamazione», continua Renzi.

Nelle sue parole si legge in controluce l'intento di proporre l'eliminazione della tutela legale della Rai a Report. Concetto ribadito da Renzi in serata: «Ranucci non ha più credibilità, mi dispiace solo che quando si va a querelare Report le spese le paga il contribuente».

Nel frattempo anche la Fiorentina smentisce le indiscrezioni su una possibile cessione del club, liquidandole alla stregua di «voci da bar». Dopo il caso dell'incontro in autogrill tra il leader di Iv e l'ex 007 Marco Mancini, i servizi altisonanti sui voli dell'«Air Force Renzi» e l'inchiesta del 2017 sui presunti intrecci mai confermati con l'Eni e il Kazakistan per il salvataggio del quotidiano L'Unità, va in onda un'altra puntata del duello infinito tra Renzi e Report.