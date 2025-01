Melania con il cappello anche alla cena di gala. E il décolleté di lady Bezos

Ascolta ora 00:00 00:00

Tesa larga e sorriso stretto: sempre impeccabile e sempre un po' controvoglia. Ieri Melania-first lady era semplicemente perfetta nel completo blu navy con cappello bordato di bianco (che qualcuno ha paragonato a quello della sigla di Beautiful) confezionati per lei dallo stilista newyorkese Adam Lippes. America First, quindi, per assistere al giuramento del marito al suo secondo mandato come presidente Usa. Ben salda sui suoi tacchi Manolo Blahnik accanto al gigantesco consorte aveva però quell'aria avulsa che così magistralmente riesce a tenere ormai da anni. E ieri, in questo, era aiutata anche dalla tesa del cappello (non lo ha tolto neppure a tavola) che rendeva completamente invisibili gli occhi. Grandissima prestazione estetica comunque: melania era soprattutto una modella e ogni volta ce lo ricorda.

Munita di copricapo (ma sistemato sulle ventitré) anche Ivanka Trump in un elegantissimo completo verde bottiglia: retrò e attualissima, sexy ma «per bene». Pareva una Kennedy in visita dagli Hamptons. Non altrettanto austera la corvina, procace e ridanciana (che abbia motivi per ridere lo capiamo benissimo) futura moglie di Jeff Bezos, Lauren Sanchez. Tailleur pantalone bianco e top di pizzo, ha garantito una scollatura talmente generosa da far sì che persino il nerd milionario Mark Zuckerberg ci tuffasse lo sguardo in più di un'occasione. Nero luttuoso, invece, per l'accollatissima Kamala Harris, mentre Jill Biden ha optato per un liberatorio viola che per questioni scaramantiche non si sarebbe forse mai concessa durante il travagliato mandato del marito. Ma visto che adesso tocca a Donald... Pallidissimi e vestiti «come sempre» i coniugi Clinton: tailleur per lei, completo per lui... Entrambi di qualche forma, entrambi di qualche colore. Hillary in realtà era in Stella McCartney ma l'umore tetro riusciva a mortificare il taglio di cotanta stilista e le espressioni statiche li rendevano più adatti al Madame Tussauds che all'insediamento di Trump.

Usha Vance, la moglie del vice presidente JD ha optato per un completo rosa antico, i capelli raccolti e una dei tre figli in braccio a mo' di scudo. E a proposito di colori, si segnala la livida assenza di Michelle Obama.