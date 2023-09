Melania, nuovo accordo con Trump

Melania Trump si blinda per il 2024 e riscrive l'accordo matrimoniale con il marito. L'ex first lady è da mesi lontana dai riflettori, ma sta lavorando dietro le quinte per il potenziale ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump e, proprio in questa ottica, ha «silenziosamente» rimesso mano al suo pre-nup, che tuttavia questa volta, come rivelano fonti informate in esclusiva al New York Post, è un «post-up». «Nell'ultimo anno, Melania e il suo team hanno negoziato un nuovo accordo post-matrimoniale tra lei e Donald - ha spiegato la fonte - Vuole una maggiore sicurezza economica per se stessa e un ammontare minimo di fondi per Barron, per il quale chiede lo stesso trattamento riservato» ai figli più grandi dell'ex presidente. La ridiscussione dell'accordo coniugale (la terza da quando i due si sono sposati nel 2005) non vuole assolutamente indicare che lei abbia intenzione di porre fine all'unione con il tycoon. Al centro ci sarebbe in particolare il miglioramento del futuro finanziario del figlio 17enne, oltre che condizioni favorevoli per lei in termini di denaro e proprietà immobiliari. Sempre secondo la fonte, la tempistica non è dovuta solo al fatto che Trump è in corsa per ottenere un altro mandato come presidente (e sulla cui vittoria cui pare quindi che anche la moglie nutra parecchie speranze), ma a causa delle sue battaglie legali.

Lunedì si apre a Manhattan il processo da 250 milioni di dollari in cui la procuratrice generale di New York Letitia James accusa The Donald e i suoi figli adulti di frode per aver fornito per circa un decennio false informazioni finanziarie gonfiando il valore dei loro asset sino a 3,6 miliardi di dollari nei confronti di banche e assicurazioni. Come rivela una nuova lista dei testimoni, sia l'ex presidente che Donald Jr, Eric e Ivanka, i quali hanno ricoperto ruoli nella Trump Organization, dovranno testimoniare in aula. «Trump rimane molto ricco, ma con le crescenti spese legali e sentenze, l'accordo prematrimoniale rinegoziato fornisce un futuro più solido» a Melania e Barron nel caso in cui la coppia si separasse, ha proseguito la fonte, precisando tuttavia che l'ex first lady «non intende andare da nessuna parte»

Mentre su alcuni media continuano a rincorrersi le voci di un fantomatico divorzio, la moglie dell'ex presidente rimane saldamente al fianco del marito, sostenendolo e consigliandolo, in particolare nel corso delle numerose sfide legali. Melania preferisce spesso restare nell'ombra, ma il New York Post ha riferito che gli amici più vicini all'ex inquilino della Casa Bianca «attribuiscono a lei, ad esempio, il merito di aver mantenuto Trump calmo e concentrato durante la settimana infernale in cui è stato incriminato per la terza volta». Inoltre Melania, ha continuato la fonte, «sostiene completamente la sua corsa per un secondo mandato e lo ascolta quando ha bisogno di qualcuno di cui possa fidarsi. Visto che è ossessivamente riservata, lui sa che può contare ciecamente su di lei».