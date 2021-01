Meloni alza il velo sul governo: "Vi dico perché sono terrorizzati..."

Anche Zingaretti alla fine lo ha ammesso: per l'ipotesi elezioni anticipate a farsela sotto non sono solo i grillini ma pure i dem, e Giorgia Meloni ha affondato i colpi contro il segretario del Pd, che si è finalmente pronunciato sull'ipotesi di un rapido ritorno alle urne.

"Risolvere problemi non vuol dire baci e abbracci ma impegnarsi con Conte visto che ha avuto la fiducia poco tempo fa, per un governo ampio ed europeista" , ha infatti dichiarato il presidente della regione Lazio durante un'intervista concessa a Radio Immagina.

"Il Pd non ha mai puntato, non punta e non vuole il voto anticipato. Il Pd ha sempre garantito una buona qualità di governo con responsabilità e battaglia sui contenuti, come quando abbiamo ottenuto di cambiare i decreti Salvini" . Il problema è che ora quando si parla di responsabilità viene in mente la caccia ai voti in Parlamento per restare a galla da parte della malandata maggioranza giallorossa, che sta seriamente prendendo in considerazione anche l'idea di calare le braghe e riaprire le porte a Renzi pur di non cadere, come emerso nelle ultime ore.

"È stata la scelta di Matteo Renzi a materializzare il rischio di scivolare a elezioni anticipate" , ha accusato Zingaretti. "È stata l'apertura della crisi a materializzare un rischio che va evitato e per evitarlo il Pd sta lavorando per garantire, sulla base di un programma di governo che deve essere autorevole, su una base parlamentare ampia e su una base europeista" . Insomma dovrebbe concludersi tutto a tarallucci e vino, secondo il segretario del Pd, con un "volemose bene" associato ad un "tenemose le poltrone". "Un governo che guarda alla legislatura per affrontare il covid, la campagna vaccinale e che chiude la discussione sul recovery Fund e apra la stagione degli investimenti, che affronti il tema delle riforme istituzionali a partire dalla legge elettorale" , ha aggiunto il governatore in conclusione. "L'annuncio delle dimissioni è stato lo strappo che ci ha fatto precipitare in questa crisi" .