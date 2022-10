"Le nostre idee sono chiare". La Meloni al Colle alle 16.30

Il brevissimo colloquio tra la delegazione del centrodestra e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma che la coalizione è compatta, determinata nel procedere in fretta e nell'affrontare subito le priorità del Paese. È una convinzione che emerge anche dalle poche parole rilasciate da Giorgia Meloni che, in seguito alle consultazioni con il capo dello Stato, ha assicurato unità di intenti all'interno della coalizione. È stata convocata al Quirinale alle 16.30.

Il presidente di Fratelli d'Italia, intercettato dai cronisti mentre lo attendevano al suo rientro alla Camera. non si è dilungato ed è andato dritto al punto: " È andata bene. Le idee sono abbastanza chiare ". A evidenziare la solidità del centrodestra è anche la decisione unanime della delegazione di proporre il nome di Giorgia Meloni come persona incaricata per formare il nuovo esecutivo.

" Tutta la coalizione ha dato un'indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare, proponendo l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata per formare il governo. Già da ora annunciamo che siamo pronti perché vogliamo procedere nel minore tempo possibile ", ha infatti annunciato l'aspirante presidente del Consiglio dopo le consultazioni. Una convergenza che si registra anche sulle azioni per trattare i dossier più spinosi: " Il centrodestra ha convenuto sulla necessità di dare a questa Nazione un nuovo governo nel minor tempo possibile perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime ".

L'incontro a tempo di record con il capo dello Stato è stato dettato anche dal fatto che sarebbe stata solamente Giorgia Meloni a illustrare la posizione del centrodestra. Tanto che il presidente della Repubblica ha accolto la concordanza di vedute da parte dei rappresentanti di Lega, Forza Italia e Noi Moderati presenti al colloquio. Il presidente Mattarella si sarebbe limitato a chiedere agli altri leader presenti se fossero d'accordo con quanto espresso da lei. Di conseguenza tutti hanno annuito.

Ora le attenzioni sono riservate alle tempistiche. Il capo dello Stato ha convocato Giorgia Meloni per le ore 16.30 di questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale. È la leader di Fratelli d'Italia la personalità a cui intende conferire l'incarico per partorire l'esecutivo. Subito dopo si aprirà l'incognita della riserva: Giorgia Meloni potrebbe arrivare al Colle con la squadra dei ministri già pronta e quindi accettare senza riserva. La sensazione è che comunque prima di procedere si preferirà attendere il rientro in Italia di Mario Draghi, impegnato nel Consiglio europeo di Bruxelles. Sarebbe un gesto di cortesia istituzionale del Quirinale.