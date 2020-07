Meloni inchioda Conte: "L'invito a Palazzo Chigi? Ormai è tardi"

Alla fine l’invito di Giuseppe Conte all’opposizione è arrivato. Tardi, probabilmente anche fuori tempo massimo e solamente dopo le insistenze di Sergio Mattarella. Il presidente del Consiglio ha invitato ufficialmente i partiti di centrodestra a Palazzo Chigi per discutere insieme del decreto Rilancio, quello che – almeno nelle intenzioni dei giallorossi – dovrebbe far ripartire la macchina produttiva ed economica del Paese, dopo la brusca frenata causa coronavirus. Giorgia Meloni però non ci sta e punta il dito contro il sedicente avvocato del popolo: "Ormai è tardi. Considero molto grave che il presidente del Consiglio abbia aspettato la fine dei lavori parlamentari sul Decreto Rilancio per incontrare le opposizioni" .

Il faccia a faccia tra la leader di FdI e il premier è fissato per giovedì pomeriggio, quando Meloni andrà a Palazzo Chigi, a rappresentare in sede ufficiale Fratelli d’Italia e le sue idee per la ripartenza. Ma il capo politico di FdI non intendere perdere tempo e inchioda la maggioranza giallorossa e il premier alle loro responsabilità: "Hanno voluto gestire in totale autonomia gli 80 miliardi di deficit aggiuntivo consentito dal Parlamento e lo hanno fatto malissimo, sperperando la gran parte di queste risorse con pessimi provvedimenti o in inutili sprechi, cosa imperdonabile vista la gravità della situazione" . Conte scrive al centrodestra: "Incontro per il dl Rilancio"

E aggiunge: "Abbiamo fatto centinaia di proposte per tentare di migliorare i decreti Cura Italia e Rilancio. Tutto gettato nel cestino con sufficienza, probabilmente senza neppure leggere gli emendamenti..." . Ecco perché, ora, Meloni sfida Conte: "Non mi è chiaro di cosa voglia parlare ora Conte, perché noi avremmo voluto parlare di come sostenere le imprese, difendere i posti di lavoro e aiutare i più fragili grazie alle ingenti risorse a disposizione e che ora non ci sono più" .