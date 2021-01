Meloni dà una lezione a Di Maio: "Ecco chi difende la nazione"

Tra Giorgia Meloni e Luigi Di Maio, politicamente parlando, non scorre e non ha mai scorso buon sangue. La leader di Fratelli d'Italia, infatti, oltre a non aver mai appoggiato un governo in cui erano presenti i pentastellati, non si è mai tirata indietro nel riservare loro delle critiche al vetriolo.

Il post di Di Maio

Il motivo dello scontro social di oggi è un post pubblicato all'ora di pranzo su Facebbok dal ministro degli Affari Esteri in cui chiede a tutti i suoi elettori e follower di rendersi conto della situazione che sta vivendo l'Italia. "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha appena rassegnato le dimissioni per via di una crisi di governo senza alcun senso, mentre stiamo lottando contro i colossi farmaceutici che ci hanno bloccato le forniture di vaccini" . Ha aggiunto, inoltre, che in questo momento, "mentre il virus avanza" , ci dovrebbe essere un governo solido, invece che questa costante incertezza sulle sorti della Nazione. Un esecutivo non diviso e in grado di frenare gli effetti della pandemia. "Ogni ora persa mette a rischio le nostre imprese" , continua Di Maio che aggiunge "con un governo dimissionario sarà tutto più difficile" . Oltre queste proposizioni, però, ciò che realmente e immediatamente ha fatto scattare la risposta della Meloni è stata la frase: "È il momento della verità, in queste ore capiremo chi difende e ama la Nazione e chi invece pensa solo al proprio tornaconto" .

La replica della Meloni

La leader di Fratelli d'Italia, alla quale ancora non sono andate giù le scelte del governo, in particolare sul bonus monopattini e l'acquisto dei banchi a rotelle per le scuole, a discapito di politiche in grado di tutelare concretamente gli imprenditori italiani, non ci sta e invoca le elezioni. "Luigi, chi difende la Nazione chiede ai suoi cittadini cosa vogliano fare. Chi si arroga il diritto di saperlo per mantenere la poltrona, invece, si sta occupando solo del tornaconto personale" è la sua risposta istantanea. La Meloni non solo difende a spada tratta le posizioni del suo partito rispedendo al mittente le critiche, velate, subite ma contrattacca ripetendo a Di Maio che chi realmente pensa a sé stesso e alla poltrona, invece che al bene della Nazione, sono lui e la maggioranza di cui fa parte.