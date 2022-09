"Valori opposti", "Scandaloso": lite a distanza tra Nardella e Meloni

Ci mancava la surreale polemica su Nelson Mandela. O meglio, sul palazzetto dello sport di Firenze initolato all'ex presidente del Sudafrica e scelto da Fratelli d'Italia per ospitare un evento elettorale. Siccome c'è di mezzo Giorgia Meloni, il suddetto luogo è riuscito a diventare il pretesto per l'ennesimo j'accuse politico dalla dubbia consistenza. Il sindaco del capoluogo toscano, infatti, ha criticato l'esponente di centrodestra e in riferimento all'attivista anti-apartheid l'ha attaccata così: " Si rende conto di incarnare i valori opposti? ".

Così, anche la scelta del capiente palasport fiorentino è divenuta terreno di scontro. E poco importa se già in passato il luogo in questione avesse ospitato eventi di ogni tipo, dai convegni alle mostre. In un post dedicato appositamente alla circostanza, Dario Nardella ha dunque osservato: " Oggi Fratelli d'Italia ha scelto di tenere la manifestazione di punta regionale a Firenze. Nessun problema, ognuno è libero di scegliere come e dove manifestare il proprio pensiero politico in democrazia. Però Giorgia Meloni non ha scelto un luogo qualunque, bensì un luogo che per Firenze e per il mondo ha un significato molto preciso ". Poi il primo cittadino di Firenze è passato alla polemica.

Meloni al Mandela Forum, la polemica di Nardella

" Mi chiedo, Meloni si rende conto di incarnare i valori opposti? Si ricorda che Mandela ha passato 27 anni in una prigione di pochi metri quadri per combattere l'apartheid? Si ricorda le parole coraggiose e dure di Mandela contro ogni discriminazione religiosa, razziale ed etnica? Condivide le battaglie di Nelson Mandela per l'eguaglianza degli esseri umani? ", ha scritto Nardella, alludendo non troppo velatamente alle accuse abitualmente mosse dalla sinistra a Giorgia Meloni. Ancor più diretto (e politico) il successivo passaggio: " (Meloni) ha l'onestà di riconoscere che il leader sudafricano ha detto il contrario di ciò che lei da sempre sostiene su immigrazione, diritti, religione? ".

Certo, ognuno in campagna elettorale ha il diritto di fare il proprio gioco, ma quella di scomodare persino il leader Sudafricano (prendendo spunto da un luogo a lui intitolato) appare una mossa abbastanza discutibile. " Stasera, quando la leader di FdI parlerà con enfasi di valori, di una politica seria e coerente, si ricorderà di tutto questo? ", ha infine domandato Nardella in riferimento alla storia dell'ex presidente. La surreale polemica ha suscitato subito discordanti pareri e critiche. " Vergogna anche solo pensare di scrivere queste cose. Compagni, siete oltre la frutta ", si legge ad esempio in uno dei commenti.

Caso Mandela Forum, Fdi replica a Nardella

Da Fratelli d'Italia è prontamente arrivata la replica al sindaco di Firenze, attraverso le parole dell'esponente meloniano Francesco Torselli. " Ormai il Pd finisce sui giornali solo se parla di Giorgia Meloni. Si vede che il sindaco Nardella era preoccupato di non avere un titolo sui quotidiani di domani, ha quindi trovato il primo pretesto per attaccare la leader di Fratelli d'Italia accusandola di non essere degna di un luogo dedicato a Nelson Mandela. Peccato che il primo cittadino sia stato informato male. Evidentemente il sindaco non sa che Massimo Gramigni, presidente del palazzetto, nominato dallo stesso Nardella, ha consegnato a Giorgia Meloni il passaporto onorario del Mandela Forum e anche una copia delle chiavi della riproduzione della cella nel 2019 in occasione della partecipazione della stessa Meloni ad un evento simile a quello di stasera ", ha affermato in una nota il capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia, definendo " scandaloso " il primo cittadino.

Sembra peraltro che in un primo momento la manifestazione di Fdi si dovesse svolgere a piazza Santa Croce a Firenze e che l'allerta maltempo avesse poi costretto gli organizzatori a trovare un altro luogo. Non ricordate poi a Nardella che il Mandela Forum si trova in piazza Enrico Berlinguer: non vorremo che la circostanza ispirasse al sindaco un'ulteriore ramanzina politica.