Meloni torna al Meeting. Il centrodestra pronto. "Tomasi sfiderà Giani"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani alle 12 parlerà per la prima volta da capo del governo al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. È la prima volta che la leader di Fratelli d'Italia terrà un intervento dinnanzi alla platea ciellina nella veste di capo dell'esecutivo. L'ultima volta fu nel 2022, alla vigilia delle elezioni politiche. L'intervento, molto atteso dopo la strigliata all'Europa lanciata dallo stesso palco dall'ex premier Mario Draghi, chiuderà il meeting.

Oggi invece a Rimini arriverà la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Sarà proprio il futuro dell'Ue uno dei temi che Meloni toccherà durante il discorso. Rispondendo all'appello lanciato da Draghi a lavorare su un profondo rinnovamento delle istituzioni Ue. Riforme e politica internazionale gli altri punti centrali dell'intervento di Meloni. Gli scenari futuri dei due conflitti, Gaza e Ucraina, occuperanno gran parte delle riflessioni della presidente del Consiglio.

Spazio poi alle riforme, sfide per l'esecutivo negli ultimi 2 anni di legislatura. La presenza al meeting di Rimini dovrebbe segnare anche la fine del periodo di vacanze che Meloni si è concessa tra Grecia e Puglia. Ieri la premier ha lasciato il resort a Locorotondo, in provincia di Bari, dove ha trascorso qualche giorno con la figlia Ginevra. Con loro anche la sorella della premier, Arianna Meloni, e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato con la sua famiglia. Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio ha anche visitato un allevamento di cani a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Questo è stato il quinto anno consecutivo in cui Meloni ha scelto la Puglia per le sue vacanze. Prima della Puglia, ha fatto tappa in Grecia, a Rodi, per un altro periodo di relax. Sarebbe ancora in programma, al momento però senza conferme, qualche giorno di mare in Sardegna con la sorella Arianna. Agenda fitta per il rientro, tra Ucraina e regionali: due partite cruciali.

E in Toscana, il centrodestra è "unito e pronto a governare". "Alessandro Tomasi è il candidato presidente della Regione" ha annunciato la coalizione, al termine della riunione dei vertici regionali. Il sindaco di Pistoia sfiderà Eugenio Giani.