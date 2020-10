La Meloni tuona contro Conte: "Mi vergogno di vedere un'Italia ridotta così"

Una Giorgia Meloni irrefrenabile asfalta Giuseppe Conte e mette in luce tutte le bugie e le incoerenze che il governo giallorosso sta raccontando agli italiani con la scusa del Coronavirus. Nel mirino sono finite molte misure anti-contagio contenute nell'ultimo Dpcm: dalle feste private a casa alla didattica a distanza passando per l'attività motoria, gli scivoloni commessi nuovamente dall'esecutivo sono molteplici. Ecco perché la leader di Fratelli d'Italia è andata su tutte le furie nel corso del suo intervento alla Camera, definendo il documento un semplice " manualetto delle buone intenzioni ". Nello specifico si è scagliata contro la decisione di chiudere i locali a mezzanotte, che potrebbe rappresentare un durissimo colpo per migliaia di imprenditori italiani: " Lo Stato non può massacrare così un settore come quello della ristorazione e della somministrazione di bevande, che produce e crea ricchezza per migliaia di famiglie italiane ".

Qualche domanda al Governo sui controsensi dei #Dpcm.

Hanno perso ogni forma di credibilità. pic.twitter.com/Q7Q4H8ml9D — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 14, 2020

L'ex ministro della Gioventù ha poi incalzato il presidente del Consiglio sul tema del divieto di assembramento e dell'obbligo di indossare la mascherina praticamente ovunque: " Valgono anche per gli spacciatori nigeriani che bivaccano nelle nostre strade? O fate finta di non vederli perché siete troppo impegnati a mandare la polizia a vietare le feste e cene tra parenti? ". A suo giudizio i Dpcm di Conte " sono buoni soprattutto per i 'meme' su Internet ", visto che sono pieni di assurdità e di mancanza di credibilità. Effettivamente troppe domande vengono fuori, e la Meloni le ha snocciolate una ad una: " Cosa vuol dire chiudere i locali alle 24? Vuol dire che il Covid è nottambulo? Se mi alleno per la marcia mi multano? Perché in teatro possono entrare 200 persone e alle nozze sono ammessi massimo 30 invitati? Qual è la ratio? Cosa vuol dire che non si possono amministrare alcolici fuori dai locali dopo le nove? Stiamo combattendo il Covid o la cirrosi epatica? ".

"Pronti a battagliare"

Più volte la sinistra ha sostenuto a gran voce che con il centrodestra al governo ci sarebbe stato un caos totale e avremmo avuto le fosse comuni. Questa è l'ipotesi di Nicola Zingaretti. Si tratta solo di una supposizione. Mentre abbiamo sotto gli occhi una certezza chiara: nel nostro Paese, con i giallorossi al comando, ci sono milioni di disoccupati. " Non siamo ottimisti sul futuro di questa Nazione e le risposte che arrivano da questo governo continuano a mancare di credibilità e concretezza ", ha tuonato il presidente di FdI. Un mix di controsensi che sta portando l'esecutivo a raggiungere sempre più un limite indecente: " Tutto questo è ridicolo. Così si rischia di trasformare il virus in una farsa grottesca ".

Pronti a batterci con forza contro gli insensati e ridicoli provvedimenti di questo governo. Non saremo complici. pic.twitter.com/EKxLqYRTQ3 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 14, 2020