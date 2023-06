Meningite uccide maestra di sci 25enne. Il giallo dell'operazione alla caviglia

Giovane, solare, sportiva. E tanto sfortunata. Aveva 25 anni e la vita davanti Janira Mellé, maestra di sci di La Thuile, morta ieri per le conseguenze di quella che, alle prime analisi sembra una meningoencefalite, sviluppata forse anche in seguito a un intervento chirurgico appena subito ad una caviglia. L'inverno era finito, la sua stagione di lavoro anche, fra le ultime, tardive, nevicate su al passo del Piccolo san Bernardo.

Appesi gli sci al chiodo, Mellè, come tante super sportive, aveva sostituito curve e serpentine con le due ruote della bici. Così aveva trascorso brevi vacanze di primavera, scegliendo la Sicilia come meta. Sull'isola, però, aveva rimediato una caduta in bici: Mellé aveva deciso di operarsi e aveva scelto un ospedale torinese per l'intervento. Qualcosa però, dopo l'operazione, ha cominciato a darle fastidio. Aveva sospeso la terapia farmacologica post operatoria per via di sempre più forti dolori alla testa. Oggi, le prime ipotesi, formulate dai medici della Usl della Valle d'Aosta parlano di meningo-encelofalite, infezione al sistema nervoso. La maestra è morta all'ospedale Parini di Aosta, dopo essersi presentata giovedì sera in pronto soccorso con un forte mal di testa e febbre alta. In previsioni c'erano accertamenti diagnostici, ma la ragazza è peggiorata all' improvviso. I medici hanno allora disposto un disperato tentativo di operazione per edema cerebrale, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. Per appurare le cause con certezza, serviranno gli esiti degli esami microbiologici. È stata avvisata anche la procura di Aosta, che dovrà decidere se disporre l'autopsia. Janira Mellé lascia i genitori, il fratello e il fidanzato. «Era una ragazza gentile, sempre presente sul territorio, disponibile. La sua scomparsa porta sconcerto e tristezza in tutta la comunità», dice il sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris. «Siamo senza parole. Non possiamo fare altro che dire grazie per aver fatto parte della nostra famiglia e portato la nostra divisa con orgoglio e col tuo splendido sorriso», scrive in un post sui social l'Associazione valdostana maestri di sci.