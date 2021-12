Il Financial Times inchioda Draghi a palazzo Chigi

L'Italia correrebbe seri rischi qualora Mario Draghi si dimettesse da premier per salire al Colle. L'avvio delle riforme strutturali e l'attuazione del Pnrr, nel caso di voto anticipato, vedrebbero una pericolosa frenata, come teme anche il Financial Times.

L'importante, come spiegato dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco a La Stampa, sarà puntare tutto su crescita e investimenti. " C’è una condizione cruciale. Tutte le forze politiche devono comprendere che gli impegni presi sono importanti e contribuiscono a rafforzare la capacità di resistenza e di rilancio dell’economia dopo quasi 30 anni di ristagno della produttività ". E ancora: " Per questo devono saper guardare oltre il brevissimo periodo. Ciò implica che bisogna impegnarsi per uscire da una situazione di forte ritardo sul piano tecnologico e imparare a innovare. Ci sono obiettivi da condividere indipendentemente dagli orientamenti delle forze politiche. Loro devono convincere gli elettori della propria capacità di conseguire questi obiettivi, non del loro intento di rivederli. Sono cose che vanno al di là delle scadenze elettorali".