Mercato auto ancora in rosso

Vendite di auto in "rosso" a luglio. In Italia il calo è pari al 5,1%, ma se si guarda al mercato dei privati, rileva Dataforce, la situazione è ben più pesante: -13,3%, ovvero circa 10mila auto rimaste al palo. Spicca, nel mese, il sorpasso sul filo di lana della cinese Byd su Alfa Romeo (1.967 modelli contro i 1.953 del Biscione). Poche unità, è vero, ma il segnale non è da sottovalutare, vista anche l'incertezza, a causa delle novità ritardate al 2027, in cui naviga Stellantis guidata da Antonio Filosa. Nei sette mesi, le immatricolazioni complessive sono state pari a 1.011.338 unità, in calo del 3,8% sul 2024. Stellantis ha immatricolato il 13,1% in meno a luglio (quota dal 28,2% al 25,8%), mentre nei 7 mesi il calo è del 12,3%. (quota giù: dal 31,6% del 2024 al 28,8%). Nel mese positivi Alfa Romeo (+13,7%), anche se non è bastato per evitare il sorpasso di Byd, e Maserati (+13%), in questo caso grazie a una maggiore valorizzazione dei modelli esistenti, in attesa di conoscere i piani di rilancio. Bene anche Fiat (+8,1%) che vede l'intramontabile Panda sempre in testa alle preferenze, e anche Citroën (+4%). Nuovo profondo rosso, invece, per Lancia -71,6%. In calo pure Jeep (-13,8%), Peugeot, Opel e Ds.

Confermato, intanto, dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, il ritorno degli incentivi a settembre: 600 milioni destinati all'acquisto di veicoli elettrici.

Si parte da 11mila euro di ecobonus (Isee familiare sotto 30mila euro) e da 9mila (Isee da 30mila a 40mila euro). Critico Salvatore Saladino (Dataforce Italia): "Gli interessati hanno tutt'altro da pensare che cambiare l'auto, meno che mai per passare a una elettrica".