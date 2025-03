Un Mercato Unico della Finanza per crescere di più

Ascolta ora 00:00 00:00

Mercati aperti, integrati e ben funzionanti per attrarre investimenti, stimolare la crescita e rafforzare la competitività. Questi, in estrema sintesi, sono i principi-guida per l'Unione del risparmio e degli investimenti, sollecitata ieri dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Nel decennio 2014-2023 il valore complessivo dei mercati dei capitali europei è cresciuto fino a raggiungere quasi il 50% del Pil, ma a questo incremento non si è accompagnato uno sviluppo organico. Le banche con 37mila miliardi di euro restano il principale finanziatore di chi accede al mercato dei capitali. Seguono fondi di investimento (16mila miliardi) e assicurazioni e fondi pensione (3mila miliardi ciascuno). La concentrazione dei rischi avviene su base nazionale poiché l'operatività transfrontaliera è modesta. Il risultato è che gli investimenti in capitale di rischio - intesi soprattutto come finanziamento delle startup - erano appena lo 0,1% del Pil nel 2022 contro l'1% degli Stati Uniti. Va detto che il mercato dei capitali appare poco interessante per gli stessi risparmiatori europei: nel 2021 solo il 17% circa delle attività delle famiglie dell'Ue era detenuto in titoli finanziari (azioni quotate, obbligazioni, fondi comuni, ecc.) rispetto al 43% negli Usa. «L'Europa deve imparare a fidarsi della propria forza economica», ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde (in foto), nello scorso novembre, sottolineando la necessità di un'integrazione più profonda per affrontare le sfide globali.

La Commissione Ue ha risposto a queste esigenze con i «pacchetti» sull'Unione dei Mercati dei Capitali del 2021 e 2022, insieme alla Strategia per gli investimenti al dettaglio. Il primo, adottato definitivamente nel 2023, si concentra sull'aumento della trasparenza delle informazioni per incoraggiare gli investimenti negli Eltif (i fondi di investimento a lungo termine dedicati al finanziamento di specifici progetti; ndr). Il secondo «pacchetto», invece, si è concentrato sulla facilitazione del processo di quotazione delle Pmi, mentre la Strategia punta alla creazione di un ecosistema unico per i prodotti di investimento.

La Bussola della Competitività dell'Ue, ispirata al Rapporto Draghi, è la sintesi di questi sforzi normativi e attraverso l'Unione del risparmio mira non solo a rafforzare i mercati dei capitali, ma anche a offrire maggiori opportunità di finanziamento alle imprese, consolidando il ruolo dell'euro come valuta di riferimento internazionale.