"Mi hanno dato 12mila euro per far votare il sindaco Pd"

"Mi hanno dato 12 mila euro per comprare i voti della gente". Chi parla è il signor Giovanni Chivasso, cittadino di Portici, Comune rosso in provincia di Napoli. La sua dichiarazione è contenuta in un video che è finito nelle mani di Carmela Rescigno, vice cordinatrice della Lega in Campania. La Rescigno nella passata legislatura regionale è stata presidente della commissione anticamorra e ha ottenuto la fiducia di molti cittadini della Campania, e diversi di loro le portano informazioni. Perché sanno di potersi fidare. Carmela Rescigno le verifica e poi le consegna alla magistratura. Ha fatto così anche stavolta. In questo video l'interlocutore chiede a Chivasso: "Ma chi te li ha dati questi soldi: Cuomo?". E lui risponde: "No i suoi figliocci Scognamiglio e Manzo. Se parlo io li faccio arrestare a tutti quanti".

Chivasso non ha parlato. È stato assunto in Leucopetra, una partecipata del Comune. Chissà se è per questa ragione che non ha parlato. Però il lavoro è durato solo sei mesi. Ora è finito.

Cerchiamo di capire chi sono le persone coinvolte. Enzo Cuomo è stato per moltissimi anni il sindaco di Portici. Ora è candidato a fare l'assessore della giunta regionale guidata da Roberto Fico. È del Pd. Fu eletto con il sostegno di diverse liste civiche molto vicine al Pd. Di queste liste facevano parte Luca Manzo e Luigi Scognamiglio. Tutti e due candidati nelle ultime elezioni comunali, e tutti e due brillantemente eletti. Di Manzo abbiamo parlato in un recente articolo nel quale raccontavamo di una signora che invitava le sue amiche ad andare ad un incontro con Manzo, in piena campagna elettorale, per ricevere un bigliettino con scritti i nomi da votare più una banconota da 50 euro. Diciamo voto di scambio, o forse più precisamente, si tratta di vendita di voti.

Scognamiglio invece è una new entry in questa vicenda. Cuomo, dicono a Napoli, è il personaggio sul quale punta Elly Schlein per avere un uomo fidato in giunta. Insomma: non è uno qualunque. A dimostrare l'amicizia di Scognamiglio e Manzo con Cuomo - che è il personaggio chiave di questa triste storia - ci sono i messaggi di auguri mandati e ricevuti. Scrive Cuomo a Scognamiglio: "Buon compleanno Luigi, amico sincero e persona di grande disponibilità verso tutti. Forse troppa... Il tuo impegno civile e sociale nelle istituzioni è un punto di riferimento importantissimo per tanti, me per primo. Orgoglioso di essere amico". Beh, se c'era qualche dubbio Poi c'è il messaggio di Manzo per Cuomo: "A te che in questi anni sei diventato un prezioso punto di riferimento per me, formulo i miei più affettuosi auguri. Abbiamo ancora tante sfide da affrontare insieme".

Diciamo che si tratta di una storia interessante di affetto, amicizia e denari. Chissà se la magistratura vorrà metterci le mani e controllare se c'è un reato. E poi c'è un'altra domanda.

È da più di una settimana che raccontiamo di strane vicende che riguardano la campagna elettorale del Pd in Campania. Ma il Pd ha qualcosa da dire? Vuole darci qualche spiegazione? O pensa che in fondo la politica sia questo: bancarelle di vendi e compra. Va bene così?